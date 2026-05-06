El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), procedió al cierre de una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, tras comprobarse mediante análisis de laboratorio que la gasolina comercializada como premium no cumplía con la calidad mínima requerida.

La clausura de la estación se realizó durante una inspección encabezada por técnicos del MICM y miembros del CECCOM, luego de que se tomaran muestras del combustible que expendía el establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, los resultados del análisis determinaron que la gasolina premium despachada presentaba un octanaje inferior al mínimo establecido por las normas vigentes.

Ante el incumplimiento de los estándares de calidad requeridos, las autoridades procedieron de inmediato a suspender las operaciones del establecimiento, dejando constancia de la acción en las actas correspondientes para los fines legales pertinentes.

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El MICM y el CECCOM mantienen un programa de supervisión continua en todo el territorio nacional, mediante el cual realizan inspecciones periódicas a estaciones de combustibles y centros de almacenamiento.

Según explicaron, estas acciones permiten identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operan estaciones de combustibles o tanques de almacenamiento de forma irregular con fines de comercialización.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la calidad de los combustibles y la seguridad de los consumidores, así como de combatir cualquier práctica que viole las disposiciones establecidas en el sector.

Sobre el CECCOM

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), junto al MICM, tiene la finalidad de aplicar la política nacional en materia de seguridad y control en los procesos de distribución y comercialización de combustibles, medicamentos, alcoholes, cigarrillos y otros productos regulados por la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito.

Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas en la legislación vigente.

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