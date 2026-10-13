La senadora de Hermanas Mirabal destacó el compromiso de las legisladoras y las instituciones públicas para lograr una legislación que contribuya a enfrentar la violencia contra las mujeres y garantizar justicia a las víctimas

La senadora Mercedes Ortiz, llamó a los distintos sectores de la sociedad dominicana a unir esfuerzos para lograr la aprobación de la Ley Mirabal, una iniciativa legislativa orientada a combatir la violencia de género en la República Dominicana.

Las declaraciones de Ortiz se produjeron a propósito del depósito de la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde expresó su expectativa de que el proyecto sea aprobado durante la actual legislatura y el país pueda contar con un instrumento legal que contribuya a enfrentar este problema.

La legisladora destacó la participación del Ministerio de la Mujer, las instituciones que durante décadas han trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres y el Congreso Nacional, con especial énfasis en el compromiso de las representantes del Senado y la Cámara de Diputados.

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“Que entre todas, en esta legislatura, podamos votar esta ley y que la República Dominicana pueda contar de una vez y por todas con una legislación que pueda ser un instrumento para que se ejerza verdadera justicia en contra de la violencia de género”, expresó.

Consideró, además, que la aprobación de esta legislación constituye una necesidad nacional y sostuvo que su impulso requiere la participación conjunta de los sectores vinculados a la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres.

Una ley en honor a las hermanas Mirabal

La senadora también manifestó su satisfacción por que la iniciativa lleve el nombre de Ley Mirabal, en reconocimiento a las hermanas Mirabal, cuyos asesinatos forman parte de la memoria histórica dominicana y simbolizan la lucha contra la violencia y la opresión hacia las mujeres.

“Nosotras, como hijas de la provincia Hermanas Mirabal, hoy nos sentimos enaltecida de que la ley tenga el nombre de Ley Mirabal”, manifestó.

La legisladora resaltó que el nombre de la propuesta honra la memoria de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y refuerza la necesidad de avanzar hacia una respuesta institucional que permita enfrentar este problema y garantizar justicia.

Ortiz reiteró la importancia de que el Congreso Nacional asuma un papel activo en la discusión y aprobación de la iniciativa, con el propósito de que la República Dominicana disponga de una legislación dirigida a combatir la violencia contra las mujeres.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más