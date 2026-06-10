El exministro de Educación Melanio Paredes calificó como preocupantes los resultados del Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2025 de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), especialmente los datos relacionados con la deserción escolar en el nivel secundario.

Al referirse al hallazgo de que uno de cada tres estudiantes abandona la escuela antes de graduarse, Paredes afirmó que aún está pendiente un análisis profundo sobre el impacto que tuvo la pandemia en la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo.

"No se ha hecho un estudio de profundidad de cuántos alumnos que se fueron en la pandemia retornaron a las aulas", señaló. A su juicio, la deserción escolar trasciende el ámbito educativo y tiene consecuencias sociales que deben ser atendidas.

El exfuncionario sostuvo que los jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

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"La deserción sigue siendo un elemento que no solamente impacta en lo educativo, impacta en lo social, impacta en el tema delincuencial". Melanio Paredes, exministro de Educación.

Paredes indicó que la situación resulta particularmente preocupante entre los estudiantes varones y llamó la atención sobre la diferencia observada entre los niveles de asistencia escolar registrados en 2019 y los reportados en 2025.

Respecto a los resultados de aprendizaje, consideró que las mejoras registradas en las evaluaciones siguen siendo insuficientes. Según afirmó, aunque algunos indicadores muestran avances, estos aún no se traducen en niveles satisfactorios de dominio de competencias fundamentales.

"Simplemente hemos ido de los peores resultados a los resultados elementales", sostuvo. Agregó que el principal reto sigue siendo lograr que los estudiantes desarrollen adecuadamente habilidades básicas como la lectoescritura y las matemáticas.

Durante sus declaraciones, también valoró el informe presentado por IDEC, al que definió como un documento elaborado con rigor técnico que permite identificar tanto avances como desafíos dentro del sistema educativo dominicano.

Paredes señaló que los resultados reflejan la coexistencia de "círculos virtuosos", asociados a mejoras observables en algunos indicadores, y "círculos viciosos", vinculados a problemas estructurales que aún permanecen sin resolver.

Por otro lado, cuestionó una propuesta legislativa orientada a establecer descuentos salariales a docentes por ausencias laborales. Consideró que ese tipo de iniciativas no aborda las causas de fondo de los problemas del sistema educativo.

A su juicio, el cumplimiento de las responsabilidades docentes debe garantizarse mediante los mecanismos ya contemplados en el Estatuto del Docente y a través de procesos permanentes de supervisión y seguimiento institucional.

"El problema no se resuelve con un simple descuento", afirmó, al insistir en que las sanciones y controles deben aplicarse conforme a las normas existentes.

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