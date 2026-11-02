El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció una suspensión de labores médicas por 24 horas en todo el territorio nacional para este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana, en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y de infraestructura del sector salud

El presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, informó que durante la jornada se garantizará la atención de emergencias, las unidades de cuidados intensivos y los pacientes que permanezcan ingresados en los centros de salud.

“Anunciamos al pueblo dominicano y a todos los médicos la suspensión de labores por 24 horas en todo el territorio nacional este próximo miércoles 4 de noviembre a partir de las 7 de la mañana”, expresó Peña Núñez durante una rueda de prensa.

El presidente del CMD explicó que la decisión se produce luego de un período de gestiones ante diferentes instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Según indicó, la junta directiva nacional y los presidentes provinciales del CMD han solicitado reiteradamente una reunión con el Poder Ejecutivo para abordar los conflictos que afectan el ejercicio profesional de los médicos, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Ante esta situación, no nos queda otra vía que emprender jornadas reivindicativas contundentes”, manifestó.

CMD convoca a marcha hacia el Palacio Nacional

Como parte de las acciones reivindicativas, el Colegio Médico Dominicano también convocó a los profesionales de la salud a participar en una marcha el próximo miércoles 11 de noviembre.

La movilización partirá desde el Hospital Materno Nuestra Señora de la Altagracia y concluirá en el Palacio Nacional.

Peña Núñez señaló que el objetivo del gremio continúa siendo establecer un diálogo con las autoridades para buscar soluciones a las condiciones laborales, los problemas de infraestructura, las normativas y otros aspectos que afectan la práctica médica en el país.

El CMD reiteró que busca respuestas a sus demandas mediante el diálogo, aunque anunció que continuará con las jornadas de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más