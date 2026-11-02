El ingeniero Arturo Del Villar presentó su renuncia al cargo de rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con efectividad inmediata, el pasado viernes 30 de octubre, informó la Junta de Regentes de la universidad.

En su lugar, la vicerrectora de Administración y Finanzas, Alliet Ortega, asumirá temporalmente la Rectoría, por ser la funcionaria con mayor antigüedad en ese cargo, conforme al Reglamento de Selección y Nombramiento del Rector y Vicerrectores.

La Junta de Regentes explicó que esta designación tiene carácter interino y busca garantizar la continuidad de las actividades institucionales mientras se desarrolla el proceso para seleccionar a quien ocupará la Rectoría durante un nuevo período.

El organismo precisó que la designación de Ortega no corresponde al próximo período rectoral ni condiciona el resultado del proceso de selección, que se realizará de acuerdo con los estatutos y las normas de la universidad, con el asesoramiento del Consejo Académico.

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Como parte de los acuerdos de la transición, Del Villar continuará vinculado al Intec como asesor de la Junta de Regentes hasta el 23 de diciembre de 2026.

La universidad agradeció su labor durante los años en que se desempeñó como docente, vicerrector académico y rector, funciones desde las cuales contribuyó al desarrollo de la institución.

Durante el período de transición, Ortega contará con el acompañamiento del Comité Ejecutivo y de la Junta de Regentes. Las demás vicerrectoras también participarán como invitadas en las reuniones de ambos órganos.

El Intec aseguró que sus actividades académicas, administrativas, de investigación y vinculación continuarán conforme a la planificación institucional vigente.

La Junta de Regentes es el órgano de dirección y representación legal de la universidad y tiene a su cargo la administración de su patrimonio.

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