Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, murieron tras resultar heridos durante una intervención policial en Santo Domingo Este. La Policía afirma que eran buscados por varias denuncias y órdenes de arresto, mientras sus familiares sostienen que los agentes les dispararon cuando dormían en su vivienda.

La muerte de los hermanos mellizos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, conocidos en el sector Mendoza como Los Mellos, ha generado versiones enfrentadas sobre las circunstancias en que fueron heridos de bala durante una intervención de agentes de la Policía Nacional, el miércoles 21 de octubre.

Mientras la institución sostiene que contra los jóvenes existían cinco órdenes de arresto y múltiples denuncias por presuntos asaltos, atracos agravados y otros delitos, sus familiares aseguran que los agentes entraron en la vivienda donde se encontraban y les dispararon mientras dormían.

Hasta el momento, la versión oficial no ha precisado las circunstancias específicas en que se produjeron los disparos ni ha aclarado si hubo un intercambio de fuego. La Policía informó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá más detalles posteriormente.

¿Qué informó la Policía?

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los dos hermanos resultaron heridos durante una intervención policial en Mendoza, municipio Santo Domingo Este, y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud.

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Según Pesqueira, contra ambos existían cinco órdenes de arresto y varias denuncias relacionadas con presuntos asaltos, atracos agravados y otros hechos delictivos.

El portavoz también indicó que durante la intervención fueron retenidas dos armas de fuego que, según la institución, eran portadas ilegalmente: una pistola Taurus, calibre nueve milímetros, y una Glock, modelo 19.

Sin embargo, en las declaraciones difundidas hasta ahora, la Policía no ha explicado cómo se desarrolló el operativo, en qué circunstancias dispararon los agentes ni si las armas decomisadas fueron utilizadas durante un enfrentamiento. La institución señaló que se aplican los protocolos correspondientes para esclarecer lo sucedido.

¿Qué denuncian los familiares?

La familia rechaza la versión que vincula la muerte de los hermanos con un enfrentamiento policial y reclama que se investigue la actuación de los agentes.

Gleny Jiménez, abuela paterna de los jóvenes, declaró a medios de comunicación que los policías habrían irrumpido en la vivienda, ubicada en el sector Mendoza, mientras los muchachos dormían.

"Mis niños estaban durmiendo y los acribillaron", es la denuncia que resume el reclamo de los familiares, quienes cuestionan las circunstancias de la intervención y exigen justicia.

Jiménez también afirmó que uno de los hermanos todavía estaba con vida cuando, según su relato, un agente regresó y le disparó nuevamente. Asimismo, alegó que los agentes colocaron armas cerca de los cuerpos para presentar el caso como un intercambio de disparos. Estas afirmaciones corresponden al testimonio familiar y no han sido confirmadas de manera independiente en las informaciones oficiales consultadas.

La abuela sostuvo, además, que la madre de los adolescentes los había llevado ante las autoridades alrededor de dos meses antes, después de que circularan señalamientos que los vinculaban con presuntos hechos delictivos. Según su versión, ambos fueron puestos en libertad.

Los familiares también denunciaron que el padre de los adolescentes resultó herido durante la intervención y fue detenido temporalmente, aunque posteriormente quedó en libertad.