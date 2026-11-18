El derecho a reclamar no debe convertirse en un obstáculo para que los estudiantes reciban docencia. Así lo plantearon el abogado Francisco Álvarez Valdez y el rector de la Universidad APEC (Unapec), Ricardo A. Ramírez Mendoza, al referirse a las interrupciones de las actividades educativas y a la necesidad de buscar soluciones mediante el diálogo.

Durante la mesa redonda "El periodismo ante los retos de la desinformación y la inteligencia artificial", Álvarez Valdez consideró que tanto el derecho a la protesta como la prestación de los servicios públicos deben manejarse con cuidado, de manera que las manifestaciones no terminen afectando a la población que depende de ellos.

Al referirse a las demandas de los profesores, los médicos y otros sectores, sostuvo que las reclamaciones deben encontrar canales que permitan su expresión sin interrumpir el funcionamiento de los servicios esenciales.

"Todos tenemos que protestar, pero usted lo que no puede es paralizar un país impidiendo que la gente se manifieste", expresó.

El abogado insistió en que deben mantenerse abiertos los espacios para que la ciudadanía ejerza su derecho a la protesta, sin que esto implique detener las actividades necesarias para el funcionamiento del país.

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También recordó que situaciones similares pueden presentarse en otros servicios públicos, como la salud y la justicia, por lo que llamó a prestar atención a las consecuencias de las paralizaciones sobre la población.

Rector de Unapec pide diálogo entre la ADP y Educación

Por su parte, el rector de Unapec, Ricardo A. Ramírez Mendoza, cuestionó las interrupciones de las actividades académicas y consideró que estas no favorecen el aprendizaje de los estudiantes.

El académico llamó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y al Ministerio de Educación a buscar una solución mediante el diálogo, en lugar de mantener situaciones que afecten la continuidad de las clases.

"Hacemos un llamado a la ADP y al Ministerio de Educación, en vez de afectar a los estudiantes en recibir sus clases, pues que se sienten en la mesa", manifestó.

Ramírez Mendoza también exhortó a la comunidad académica, tanto preuniversitaria como universitaria, a procurar consensos que permitan avanzar en la calidad educativa.

Durante su intervención mencionó, además, el proyecto de una nueva ley de educación que se encuentra en discusión y consideró que la actualización del marco normativo puede contribuir a mejorar la calidad académica.

Las demandas de la ADP

Las declaraciones se producen en medio de las recientes acciones de la ADP para exigir el cumplimiento de sus reivindicaciones laborales y mayores recursos para el sistema educativo.

El martes 17 de noviembre, el gremio anunció el aplazamiento de la parada cívica que tenía convocada para este miércoles 18 frente al Ministerio de Educación, luego de recibir un compromiso escrito de las autoridades para completar antes de finalizar diciembre los beneficios pendientes de la Evaluación del Desempeño Docente.

La organización aclaró que la decisión no representa una renuncia a sus demandas y anunció que se mantendrá vigilante ante el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Ese mismo martes, dirigentes de las seccionales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo acudieron al Congreso Nacional para reclamar que el Presupuesto General del Estado de 2027 contemple el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria. La ADP sostiene que el proyecto presupuestario contempla un 3.81 %.

La mesa redonda en la que participaron Álvarez Valdez y Ramírez Mendoza abordó los desafíos del periodismo frente a la desinformación y la inteligencia artificial. Sin embargo, durante las intervenciones también surgieron reflexiones sobre el derecho a la protesta, los servicios públicos y la educación.