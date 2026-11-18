Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Leticia Martínez, Evelyn Rodríguez y Arlin Ventura Jiménez, se encuentran impedidas de continuar conociendo el denominado caso Calamar, luego de que se presentara una nueva recusación durante el juicio de fondo contra los imputados.

El pasado miércoles 11 de noviembre, mientras el tribunal daba cumplimiento a la decisión de la corte que confirmó a dos de las tres magistradas recusadas para que continuaran conociendo el expediente contra Donald Guerrero Ortiz y otros imputados, fue presentada una nueva recusación.

El incidente fue sometido ese mismo día por el abogado Carlos Mesa, defensor de Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien se opuso a que el tribunal separara la acusación de su representado del proceso seguido contra los demás imputados.

La separación de Moquete Ortiz había sido solicitada por el Ministerio Público, bajo el argumento de que su condición de salud no afectara el desarrollo de las audiencias correspondientes al resto de los acusados.

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Esta situación ha provocado la interrupción del juicio de fondo durante aproximadamente dos semanas y ha impedido que avance el conocimiento de un expediente en el que más de 30 personas están acusadas de una presunta estafa al Estado dominicano superior a RD$41,000 millones.

Las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez figuran entre las juezas recusadas del Tercer Tribunal Colegiado. Ambas habían rechazado previamente las solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por imputados que cuestionaban la continuidad del proceso ante ese tribunal.

El juicio de fondo comenzó el 16 de septiembre de 2026 y, hasta el momento, solo dos defensas han presentado sus alegatos.

En la última audiencia, varias representaciones legales plantearon nuevos incidentes, lo que ha dificultado el avance del proceso y mantiene en suspenso el conocimiento de uno de los expedientes de corrupción administrativa más relevantes del país.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más