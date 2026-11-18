El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a 20 años de prisión a Ana Josefa García Cuello, la médico militar acusada de matar a su hija de seis años, en un hecho ocurrido el 15 de agosto de 2024 en el sector Hainamosa, Santo Domingo Este.

La sentencia corresponde al proceso judicial por la muerte de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda del residencial La Razón I. García Cuello fue arrestada posteriormente por agentes de la Policía Nacional.

La condenada se desempeñaba como médico y pertenecía al Ejército de la República Dominicana.

La defensa alegó trastornos mentales

Cinco días después de su arresto, el 20 de agosto de 2024, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso 12 meses de prisión preventiva, que debía cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

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Durante el proceso, sus abogados alegaron que García Cuello padecía trastornos mentales y solicitaron que fuera declarada inimputable, al considerar que no estaba en condiciones de responder penalmente por los hechos.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad presentada por la defensa.

Como parte del procedimiento judicial, la imputada también fue sometida a una evaluación psiquiátrica para determinar su condición de salud mental.

Un juicio con varios aplazamientos

El conocimiento del juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado enfrentó varios aplazamientos. Entre ellos figuró uno relacionado con la falta de citación de testigos del Ministerio Público.

El proceso concluyó con la sentencia de 20 años de prisión comunicada este miércoles, 18 de noviembre de 2026.

El caso generó consternación desde agosto de 2024, cuando se conoció la muerte de la niña de seis años en la vivienda familiar, en Hainamosa.

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