El Gobierno de los Estados Unidos formalizó su retiro de una extensa lista de entidades globales tras considerar que su permanencia resulta contraria a los intereses nacionales.

A través de un memorando presidencial, se instruyó a los departamentos ejecutivos a iniciar los pasos necesarios para hacer efectiva la desvinculación de diversas organizaciones internacionales.

Esta medida responde a los resultados de una auditoría previa ejecutada por la Secretaría de Estado, la cual evaluó el valor estratégico de cada organismo y tratado.

La orden establece que el cese de participación implica también la interrupción definitiva del financiamiento público destinado a estas entidades, conforme lo permita la ley.

Entre las instituciones afectadas se encuentran organismos clave de las Naciones Unidas, incluyendo programas dedicados al cambio climático y la igualdad de género.

A continuación, se detallan las entidades segmentadas según su vinculación directa o indirecta con el sistema multilateral ONU.

Organizaciones fuera del sistema de la ONU (35)

  1. Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7
  2. Consejo del Plan Colombo
  3. Comisión para la Cooperación Ambiental
  4. La Educación no Puede Esperar
  5. Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
  6. Foro de Laboratorios Nacionales de Investigación de Carreteras de Europa
  7. Coalición por la Libertad en Línea
  8. Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia
  9. Foro Global contra el Terrorismo
  10. Foro Global de Expertos en Ciberseguridad
  11. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
  12. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
  13. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
  14. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
  15. Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
  16. Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
  17. Comité Consultivo Internacional del Algodón
  18. Organización Internacional de Derecho del Desarrollo
  19. Foro Internacional de Energía
  20. Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales
  21. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
  22. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
  23. Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc
  24. Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
  25. Alianza Solar Internacional
  26. Organización Internacional de las Maderas Tropicales
  27. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
  28. Instituto Panamericano de Geografía e Historia
  29. Asociación para la Cooperación en el Atlántico
  30. Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería en Asia
  31. Consejo de Cooperación Regional
  32. Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI
  33. Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania
  34. Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico
  35. Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Organizaciones de las Naciones Unidas (31)

  1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
  2. Comisión Económica para África (CEPA)
  3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
  4. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
  5. Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
  6. Comisión de Derecho Internacional
  7. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
  8. Centro de Comercio Internacional
  9. Oficina del Asesor Especial para África
  10. Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados
  11. Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
  12. Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños
  13. Comisión de Consolidación de la Paz
  14. Fondo para la Consolidación de la Paz
  15. Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
  16. Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
  17. Programa ONU-REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación)
  18. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
  19. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
  20. ONU-Energía
  21. ONU Mujeres (Entidad para la Igualdad de Género)
  22. Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
  23. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
  24. Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
  25. ONU-Océanos
  26. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
  27. Registro de Armas Convencionales de la ONU
  28. Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU
  29. Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas
  30. ONU-Agua
  31. Universidad de las Naciones Unidas

