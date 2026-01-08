El Gobierno de los Estados Unidos formalizó su retiro de una extensa lista de entidades globales tras considerar que su permanencia resulta contraria a los intereses nacionales.

A través de un memorando presidencial, se instruyó a los departamentos ejecutivos a iniciar los pasos necesarios para hacer efectiva la desvinculación de diversas organizaciones internacionales.

Esta medida responde a los resultados de una auditoría previa ejecutada por la Secretaría de Estado, la cual evaluó el valor estratégico de cada organismo y tratado.

La orden establece que el cese de participación implica también la interrupción definitiva del financiamiento público destinado a estas entidades, conforme lo permita la ley.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre las instituciones afectadas se encuentran organismos clave de las Naciones Unidas, incluyendo programas dedicados al cambio climático y la igualdad de género.

Lista completa de organizaciones

A continuación, se detallan las entidades segmentadas según su vinculación directa o indirecta con el sistema multilateral ONU.

Organizaciones fuera del sistema de la ONU (35)

Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7 Consejo del Plan Colombo Comisión para la Cooperación Ambiental La Educación no Puede Esperar Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas Foro de Laboratorios Nacionales de Investigación de Carreteras de Europa Coalición por la Libertad en Línea Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia Foro Global contra el Terrorismo Foro Global de Expertos en Ciberseguridad Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales Comité Consultivo Internacional del Algodón Organización Internacional de Derecho del Desarrollo Foro Internacional de Energía Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) Alianza Solar Internacional Organización Internacional de las Maderas Tropicales Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Instituto Panamericano de Geografía e Historia Asociación para la Cooperación en el Atlántico Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería en Asia Consejo de Cooperación Regional Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Organizaciones de las Naciones Unidas (31)

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) Comisión Económica para África (CEPA) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) Comisión de Derecho Internacional Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales Centro de Comercio Internacional Oficina del Asesor Especial para África Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños Comisión de Consolidación de la Paz Fondo para la Consolidación de la Paz Foro Permanente sobre los Afrodescendientes Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas Programa ONU-REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia ONU-Energía ONU Mujeres (Entidad para la Igualdad de Género) Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) ONU-Océanos Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Registro de Armas Convencionales de la ONU Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas ONU-Agua Universidad de las Naciones Unidas

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más