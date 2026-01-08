El Gobierno de los Estados Unidos formalizó su retiro de una extensa lista de entidades globales tras considerar que su permanencia resulta contraria a los intereses nacionales.
A través de un memorando presidencial, se instruyó a los departamentos ejecutivos a iniciar los pasos necesarios para hacer efectiva la desvinculación de diversas organizaciones internacionales.
Esta medida responde a los resultados de una auditoría previa ejecutada por la Secretaría de Estado, la cual evaluó el valor estratégico de cada organismo y tratado.
La orden establece que el cese de participación implica también la interrupción definitiva del financiamiento público destinado a estas entidades, conforme lo permita la ley.
Entre las instituciones afectadas se encuentran organismos clave de las Naciones Unidas, incluyendo programas dedicados al cambio climático y la igualdad de género.
Lista completa de organizaciones
A continuación, se detallan las entidades segmentadas según su vinculación directa o indirecta con el sistema multilateral ONU.
Organizaciones fuera del sistema de la ONU (35)
- Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7
- Consejo del Plan Colombo
- Comisión para la Cooperación Ambiental
- La Educación no Puede Esperar
- Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
- Foro de Laboratorios Nacionales de Investigación de Carreteras de Europa
- Coalición por la Libertad en Línea
- Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia
- Foro Global contra el Terrorismo
- Foro Global de Expertos en Ciberseguridad
- Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
- Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
- Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
- Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
- Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
- Comité Consultivo Internacional del Algodón
- Organización Internacional de Derecho del Desarrollo
- Foro Internacional de Energía
- Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales
- Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
- Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
- Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc
- Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
- Alianza Solar Internacional
- Organización Internacional de las Maderas Tropicales
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
- Instituto Panamericano de Geografía e Historia
- Asociación para la Cooperación en el Atlántico
- Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería en Asia
- Consejo de Cooperación Regional
- Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI
- Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania
- Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico
- Comisión de Venecia del Consejo de Europa
Organizaciones de las Naciones Unidas (31)
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
- Comisión Económica para África (CEPA)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
- Comisión de Derecho Internacional
- Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
- Centro de Comercio Internacional
- Oficina del Asesor Especial para África
- Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados
- Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
- Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños
- Comisión de Consolidación de la Paz
- Fondo para la Consolidación de la Paz
- Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
- Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
- Programa ONU-REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación)
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
- ONU-Energía
- ONU Mujeres (Entidad para la Igualdad de Género)
- Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
- Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
- Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
- ONU-Océanos
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Registro de Armas Convencionales de la ONU
- Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU
- Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas
- ONU-Agua
- Universidad de las Naciones Unidas
