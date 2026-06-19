El cierre del año escolar ha traído una escena cada vez más emotiva en los alrededores de centros educativos: vehículos decorados por padres y familiares con mensajes de felicitación para sus hijos, como “¡Felicidades!”, “¡Lo lograste!”, “Te amamos” y “Pasaste de curso”.

La iniciativa, cargada de color y afecto, se ha convertido en una forma creativa de celebrar los logros académicos de los estudiantes al finalizar el período escolar. Con marcadores, cartulinas, lazos, globos, corazones, estrellas y otras manualidades, las familias transforman sus vehículos en pequeños homenajes móviles.

Una celebración familiar sobre ruedas

En algunos vehículos se observan mensajes escritos directamente sobre puertas, bonetes y cristales, acompañados de decoraciones brillantes y frases de orgullo dirigidas a los estudiantes.

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Más allá del detalle visual, la práctica refleja el deseo de los padres de reconocer el esfuerzo de sus hijos, especialmente después de meses de clases, tareas, exámenes y actividades escolares.

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La escena también se ha convertido en un momento de emoción para muchos niños y adolescentes, quienes son recibidos con aplausos, fotos, abrazos y palabras de apoyo al salir de las aulas.

“Felicidades” y “lo lograste”, los mensajes que más se repiten

Entre las frases más utilizadas por las familias figuran “Felicidades”, “Lo lograste”, “Gracias por todo”, “Te amamos” y otras expresiones que buscan destacar la dedicación de los estudiantes.

Los mensajes suelen ir acompañados de nombres, dibujos de corazones, estrellas, flores, moños y colores llamativos, convirtiendo cada vehículo en una muestra personalizada de cariño.

Para muchas familias, no se trata solo de celebrar que el estudiante pasó de curso, sino de reforzar su autoestima y recordarle que su esfuerzo fue visto y valorado.

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Una tendencia con toque emocional

La práctica también ha ganado fuerza por su atractivo visual y su potencial para redes sociales. Las familias aprovechan el momento para tomar fotografías, grabar videos y compartir la celebración con amigos y parientes.

Sin embargo, detrás de la decoración hay un mensaje más profundo: reconocer los pequeños logros cotidianos y convertir el cierre escolar en una experiencia memorable.

En tiempos en que muchas familias buscan formas distintas de motivar a sus hijos, estos gestos se han convertido en una manera sencilla, cercana y simbólica de decirles que su esfuerzo importa.

Celebrar con cuidado

Aunque la iniciativa genera entusiasmo, es importante que las decoraciones no afecten la visibilidad del conductor ni cubran elementos esenciales del vehículo, como luces, espejos, cristales frontales o placas.

También se recomienda utilizar materiales fáciles de retirar, especialmente marcadores lavables o decoraciones que no dañen la pintura ni los cristales.

Con creatividad y precaución, la celebración puede mantenerse como un gesto familiar alegre, seguro y significativo.

Al final, más que los globos, los lazos o los colores, lo que queda es el mensaje: cada estudiante merece sentirse celebrado por el camino recorrido y por haber llegado a la meta de un nuevo año escolar.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más