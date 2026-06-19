El presidente Luis Abinader llamó este viernes a impulsar una aplicación más efectiva del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre CARIFORO y la Unión Europea, al considerar que el mecanismo aún tiene margen para ampliar el comercio, la inversión y la integración regional.

La posición fue expuesta durante la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, celebrada por primera vez en República Dominicana y la primera de este órgano desde 2017.

Durante el encuentro, Abinader destacó que el intercambio comercial entre República Dominicana y los países de CARIFORO alcanzó los US$ 420 millones en 2025. De ese total, más de US$300 millones correspondieron a exportaciones dominicanas. Asimismo, señaló que la cantidad de productos exportados hacia ese mercado pasó de 1,070 en 2020 a 1,184 en 2025.

El mandatario también se refirió al comercio con la Unión Europea, que según los datos presentados alcanzó los US$ 5,171 millones durante 2025. Las exportaciones dominicanas hacia el bloque europeo sumaron US$ 1,158.49 millones, lo que representa un crecimiento de 19 % respecto al período anterior.

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Abinader sostuvo que el acuerdo comercial debe generar beneficios concretos para las empresas y los productores de la región, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. También consideró que los países caribeños enfrentan el reto de fortalecer su integración económica y desarrollar cadenas regionales de valor que les permitan aprovechar mejor el acceso al mercado europeo.

Otro de los temas abordados fue la adaptación a los estándares europeos de sostenibilidad, trazabilidad y calidad. El presidente planteó que la transición hacia esas exigencias debe realizarse con mecanismos de acompañamiento para evitar que los pequeños y medianos productores queden en desventaja.

La reunión reúne a representantes de los 15 países que integran CARIFORO y a delegados de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Durante las sesiones de trabajo se analizan aspectos relacionados con la implementación del acuerdo, la facilitación del comercio y la cooperación entre ambas regiones.

El Acuerdo de Asociación Económica entre CARIFORO y la Unión Europea fue firmado en 2008 y constituye el principal marco comercial entre ambas partes. Su objetivo es promover el intercambio económico, el desarrollo sostenible y la integración regional de los países caribeños.

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