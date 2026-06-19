Wilkin García Peguero, popularmente conocido como “Mantequilla”, fue enviado a prisión preventiva por decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata. La jueza dispuso tres meses de detención en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, como medida cautelar mientras se desarrolla el proceso judicial.

El expediente presentado por el Ministerio Público detalla que García Peguero enfrenta cargos de tentativa de homicidio agravada, asociación de malhechores, agresión física y estafa, todos en perjuicio de Yeison Mata Albuey. La acusación se sustenta en hechos ocurridos recientemente, por los cuales el imputado fue arrestado tras permanecer prófugo.

La detención de “Mantequilla” se produjo el 9 de junio en el sector Arroyo Hondo Viejo, Distrito Nacional, por parte de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos. Las autoridades consideraban a García Peguero una persona de alta peligrosidad.

No es la primera vez que el acusado enfrenta a la Justicia: en 2024, el Tribunal Colegiado de Monte Plata lo condenó a dos años de prisión por abuso de confianza, aunque la sentencia incluyó una suspensión condicional de los últimos ocho meses.

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Posiciones de las partes

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado defensor, Abner de Jesús, calificó la medida de coerción como “excesiva” y anticipó que presentarán una apelación. Por su parte, García Peguero se declaró inocente y afirmó que enfrentará el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que se brindarán más detalles a medida que avance el caso.

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