El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este viernes 26 de septiembre desde la madrugada y en el transcurso de la mañana, la nubosidad asociada a la activa onda tropical, continuará generando precipitaciones moderadas en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones: norte, noreste y litoral caribeño.
Los meteorólogos Damaris Mercedes y Caridad Hernández explicaron que en la tarde, los aguaceros serán moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y se extenderán hacia las porciones: noroeste, suroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.
Debido al riesgo de inundaciones urbanas, producto de las precipitaciones pronosticadas, se mantienen los niveles de alertas meteorológicas, tal y como indicamos a continuación:
|NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS
|ALERTAS
|AVISOS
|DESCONTINUADAS
|Samaná
|Monte Plata
|María Trinidad Sánchez
|La Altagracia
|Hato Mayor
|La Romana
|El Seibo
|San Pedro de Macorís
|El Gran Santo Domingo
|TOTAL: 9
|TOTAL: 0
|TOTAL: 0
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:
- El huracán Gabrielle, se localiza a unos 1055 kilómetros al oeste de las Azores. Se mueve hacia el este a unos 52 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 144 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.
- La tormenta tropical Humberto, se encuentra a 775 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores y posee vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noroeste a 17 km/h.
- También vigilamos una activa onda tropical localizada sobre la porción oriental de República Dominicana con un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 80 %.
Debido a las posiciones geográficas y trayectorias previstas, damos seguimiento continuo a estos sistemas meteorológicos.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más intensos en la tarde y noche.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos, siendo más intensos y frecuentes en la tarde y noche.
Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, aumentando notablemente en intensidad y frecuencia en la tarde y noche.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más intensos en la tarde y noche.
Temperaturas: la mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
Resumen: las condiciones atmosféricas se mantienen dominadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera una activa onda tropical, las cuales mantendrán el ambiente favorable, para que durante las próximas 24 a 48 hora se produzcan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país. Alertas meteorologicas para 9 provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica; ver informe marino.
El sábado, durante las horas matutinas, se pronostican lluvias dispersas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia la costa Caribeña. En la tarde, aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las porciones: suroeste, noroeste, norte y noreste, y luego en las primeras horas de la noche las precipitaciones se concentrarán hacia la zona fronteriza. Estas condiciones atmosféricas, obedecen a la abundante humedad en la masa de aire que nos cubre y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.
Distrito Nacional: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
Santo Domingo: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos con chubascos y tronadas en las horas matutinas. En tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|Duarte
|Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos y tronadas. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|33/35
|23/25
|Constanza
|Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Incrementos nubosos con chubascos y tronadas. En la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|33/35
|24/26
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos con chubascos y tronadas. En la tarde y noche, aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|21/23
|La Romana
|Incrementos nubosos con chubascos y tronadas. En la tarde y noche, aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|La Vega
|Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
|32/34
|20/22
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
|32/34
|23/25
|San Cristóbal
|Medio nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|21/23
|Samaná
|Incrementos nubosos con chubascos dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Nubes dispersas con chubascos distanciados.
|34/36
|23/25
|Azua
|Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la tarde.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|19/21
|Barahona
|Incrementos nubosos con chubascos locales, tronadas y ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|La Altagracia
|Incrementos nubosos acompañados de chubascos ocasionales, tronadas y ráfagas de viento, intensificándose en la tarde y noche.
|32/34
|23/25
