El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este sábado 27 de septiembre se espera que los nublados se desplacen desde el mar Caribe, generando aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Los meteorólogos Wagner Rivera y Jesús Beltré indicaron que las lluvias será más fuertes en las provincias de Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.
Detallaron que, a medida que el día avance, estas condiciones se extenderán gradualmente hacia las regiones centrales, no costeras.
Por la tarde, la actividad de tormentas aumentará, y se pronostican aguaceros de moderados a fuertes que afectarán principalmente a La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná.
Debido a las lluvias registradas y las pronosticadas, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, hacia las siguientes provincias:
|NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS
|ALERTAS
|AVISOS
|DESCONTINUADAS
|San Cristóbal
|Azua
|La Altagracia
|Hato Mayor
|San José de Ocoa
|El Seibo
|Samaná
|San Juan
|La Romana
|Monte Plata
|Peravia
|San Pedro de Macorís
|María Trinidad Sánchez
|Barahona
|El Gran Santo Domingo
|TOTAL: 6
|TOTAL: 9
|TOTAL: 0
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:
- Gabrielle ahora es un post-ciclón tropical, se localiza a unos 230 kilómetros al oeste de las Azores. Se mueve hacia el este a unos 46 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 100 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno. No presenta peligro para la República Dominicana.
- Humberto ahora es un huracán categoría 1, se encuentra a 750 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores y posee vientos máximos sostenidos de 120 km/h con ráfagas superiores. Se mueve hacia el noroeste a 6 km/h. No presenta peligro para la República Dominicana.
- También vigilamos una activa onda tropical localizada sobre Haití, tiene un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que para 7 días, 90 %. Debido a su posición geográfica, damos seguimiento continuo a este sistema meteorológico.
Distrito Nacional: medio nublado con locales aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: medio nublado con locales aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: medio nublado con locales aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: medio nublado con locales aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Temperaturas: la mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
Resumen: siguen vigentes los niveles de alerta y avisos meteorológicos, producto de las lluvias registradas y las que se pronostican, debido a la humedad e inestabilidad predominante, dejada tras el paso de la activa onda tropical con potencial ciclónico del 80 %. Los aguaceros, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento persistirán en la República Dominicana.
El domingo, se desarrollará una circulación de baja presión al norte del territorio dominicano. Esto provocará que el viento alisio se torne del sur/sureste, dirigiendo nubosidad, aguaceros y tronadas a los poblados del suroeste durante las horas matutinas. Por la tarde, estas condiciones se prolongarán sobre el noroeste, norte y la Cordillera Central, donde la actividad de precipitaciones y tormentas eléctricas será más frecuente y notable en las provincias de Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Valverde, Sánchez Ramírez y Barahona.
Distrito Nacional: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
Santo Domingo: chubascos y tronadas durante la mañana. Aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|34/36
|21/23
|Puerto Plata
|Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|Duarte
|Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|33/35
|23/25
|Constanza
|Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|26/28
|13/15
|Peravia
|Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|33/35
|24/26
|San Pedro de Macorís
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|21/23
|La Romana
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|La Vega
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|20/22
|Monseñor Nouel
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|San Cristóbal
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|21/23
|Samaná
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|Monte Cristi
|Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|34/36
|23/25
|Azua
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|19/21
|Barahona
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
|La Altagracia
|Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|32/34
|23/25
