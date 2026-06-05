La abogada Laura Acosta advirtió contra una lectura definitiva de los resultados adversos en esta etapa. “Los reveses judiciales no significan que el caso termine”, planteó, al insistir en que una decisión desfavorable en un incidente no equivale al cierre del expediente.

Acosta reconoció, además, el trabajo de la magistrada, aun dejando constancia de su desacuerdo con el resultado. Según sus palabras, la jueza emitió “una decisión muy bien motivada” y sostuvo que “esta jueza hizo un trabajo excepcional”, destacando la forma en que se construyó la argumentación. En el mismo tono, subrayó que la sentencia estuvo “muy bien estructurada”, aunque reiteró: “a pesar de yo no estar de acuerdo con ella”.

El proceso entra ahora en una fase donde lo determinante será la fortaleza de la prueba en juicio, más que los incidentes que se dirimen en la etapa preliminar.

¿Qué dijo la jueza sobre el Caso Camaleón?

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio de fondo en el llamado Caso Camaleón —también conocido como “caso Intrant”— al concluir que existen elementos suficientes para que el expediente sea conocido en un debate de fondo ante un tribunal.

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La decisión marca un punto de inflexión procesal: deja atrás la fase de discusión preliminar y coloca el caso en el tramo donde se determinará la eventual responsabilidad penal de los acusados, a partir de las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Apertura a juicio del Caso Camaleón y debate sobre las pruebas

Durante la lectura, la magistrada rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción presentada por las defensas. También admitió las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y por los abogados de los imputados, con excepción de las piezas que fueron excluidas durante la audiencia preliminar.

Rivas recordó que esta etapa no tiene como objetivo declarar culpable o inocente a nadie, sino evaluar la suficiencia de la acusación y revisar la legalidad, utilidad y pertinencia de los medios probatorios que luego podrían ser discutidos en el juicio. En ese marco, citó el sentido de la audiencia preliminar conforme a las reglas del Código Procesal Penal, como filtro para determinar si la acusación puede sostenerse en debate.

Recorte de cargos: terrorismo y falsedad quedan fuera

Aunque la jueza acogió la calificación jurídica planteada por el órgano acusador, excluyó cargos de terrorismo y falsedad en documentos privados. Además, retiró la acusación por contrabando contra Pedro Padovani y Carlos José Peguero, lo que reduce el alcance de la imputación para esos dos procesados.

En el expediente, el Ministerio Público identifica como principales implicados a Jochy Gómez y Hugo Beras, este último exdirector del Intrant. Precisamente, uno de los incidentes discutidos en esta fase estuvo relacionado con la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Beras, bajo el argumento de supuestas vulneraciones a su derecho a la información y a participar en determinadas actuaciones de investigación.

Medidas, bienes y actor civil

La jueza también validó la querella con constitución en actor civil presentada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En paralelo, rechazó solicitudes de devolución de bienes y levantamiento de oposiciones, mantuvo las medidas de coerción vigentes y desestimó la imposición de medidas de coerción real.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más