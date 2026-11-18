De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, la tasa de homicidios en República Dominicana se ubicó en 7.26 por cada 100 mil habitantes hasta el 6 de noviembre de 2026, para una reducción de 16.9 % en comparación con el año pasado, cuando el indicador cerró en 8.74.

Palacio de la Policía Nacional Dominicana.

Las cifras oficiales muestran una disminución sostenida de los homicidios durante los últimos cinco años, al pasar de 13.20 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 11.49 en 2023, 9.65 en 2024, 8.74 en 2025 y 7.26 en lo que va de 2026. Esta cifra representa una reducción acumulada cercana al 45 % respecto a 2022.

No obstante, durante los primeros seis días de noviembre se registraron 18 homicidios, de los cuales siete fueron clasificados por la Policía Nacional como resultado de acciones legales, categoría que identifica las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la autoridad.

Otros ocho casos estuvieron relacionados con conflictos sociales, dos permanecen bajo investigación y uno fue atribuido a la delincuencia.

En cuanto a los medios utilizados, 14 de las víctimas murieron por heridas de armas de fuego, una por arma punzante y en tres casos no se reportó el tipo de arma.

Baoruco y Elías Piña encabezan la demarcación con mayor tasa de homicidios

El informe identifica a Baoruco como la demarcación con mayor tasa de homicidios en 2026, con 18.36 por cada 100 mil habitantes, seguida de Elías Piña, con 16.92.

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También figuran Villa Altagracia, con 14.99; Monte Plata, con 11.76, y Santiago Rodríguez, con 10.36.

La Policía Nacional divide el territorio en 35 demarcaciones policiales para el seguimiento de este indicador, cuyo promedio nacional se encuentra en 7.26.

Aumentan los casos respecto a noviembre de 2025

Al comparar los homicidios ocurridos entre el 1 y el 6 de noviembre de los últimos cinco años, el informe registra 28 casos en 2022, 23 en 2023, 21 en 2024, 15 en 2025 y 18 en 2026.

Esto representa tres homicidios más que en el mismo período del año pasado.

En el comportamiento mensual de este año, julio presentó la tasa más elevada, con 8.49, seguido de agosto, con 8.38, mientras abril registró el indicador más bajo, con 4.89 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas corresponden al resumen ejecutivo de criminalidad número 173 de la Policía Nacional, con fecha de corte al 6 de noviembre de 2026, y fueron recogidas en un análisis de Data Acento, publicado por Acento Diario.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más