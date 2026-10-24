La tasa acumulada de homicidios en República Dominicana se situó en 7.25 por cada 100,000 habitantes al 16 de octubre de 2026, un descenso de 17 % respecto al mismo período de 2025, según el reporte número 170 de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El informe también registra una reducción de 45.1 % frente a 2022. Para octubre, la tasa mensual parcial fue de 4.37 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con las cifras oficiales.
La distribución territorial muestra que 30 de las 35 demarcaciones evaluadas tienen tasas inferiores a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, cinco registran indicadores superiores a ese nivel.
Elías Piña presenta la tasa más alta, con 18.14, seguido de Baoruco, con 17.23; Villa Altagracia, con 16.08; Monte Plata, con 12.62, y Pedernales, con 10.34.
El reporte contabiliza además 52 homicidios, 80 personas heridas y 1,953 robos durante el período informado. No registra casos de secuestro.
La Fuerza de Tarea Conjunta publica estos datos como parte del seguimiento de los indicadores delictivos y de la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.
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