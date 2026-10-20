Acción Empresarial por la Educación (Educa) valoró la presentación de los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026 ante el Consejo Nacional de Educación.

Consideró que haber retomado este ejercicio, tras casi una década, es un paso de necesario para el sistema educativo dominicano, y que su valor dependerá de lo que el país haga a partir de ahora con lo aprendido.

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, reconoció la disposición de las autoridades educativas y de los gremios magisteriales para dialogar y acordar respuestas a las dificultades surgidas en el proceso. Destacó también que los hallazgos deben socializarse de con respeto a la confidencialidad de la información individual de cada docente.

Observó que el principal desafío identificado está en la aplicación del conocimiento a las situaciones reales del aula. “Es la distancia entre saber y saber hacer. Ahí debe concentrarse el esfuerzo, porque es exactamente donde se decide si un estudiante aprende o no”.

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“La respuesta no puede ser uniforme”

En ese sentido, con miras a fortalecer el instrumento y los resultados que persigue el mismo, Sosa Machado planteó que las próximas evaluaciones deben incorporar indicadores que permitan evidenciar el progreso de los aprendizajes en los estudiantes y el cumplimiento y aprovechamiento del tiempo efectivo de enseñanza y compromiso expresado en la asistencia, la puntualidad, el cumplimiento de las horas de docencia y su buen uso pedagógico.

“El tiempo de clase es el recurso más valioso de la escuela y el único que no se recupera”, sostuvo.

Del mismo modo, valoró el anuncio de un plan de formación continua sistemático, sostenible y diferenciado según los perfiles y contextos docentes, articulado con el acompañamiento pedagógico. Planteó que el proyecto se dé a conocer con objetivos claros, responsables definidos, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan ver los cambios en la práctica pedagógica. También recomendó que los resultados orienten la asignación de recursos hacia donde más se necesitan.

“Desde la perspectiva de Educa, el principal aporte de la evaluación 2025-2026 podría consistir en convertir sus resultados en la base de un sistema permanente de desarrollo profesional, integrado con la gestión de los centros y orientado a los aprendizajes; de hecho, debería dejar de concebirse como un acontecimiento excepcional, asociado principalmente a calificaciones e incentivos, para convertirse en un instrumento habitual de gestión, acompañamiento y mejora continua de la calidad educativa”, apuntó la directora de la entidad educativa.

Indicó que el sentido último de evaluar es mejorar, pues si los hallazgos no llegan al aula, se quedan en estadística, pero si llegan, resaltó, se convierten en mejores clases y en estudiantes que aprenden.

“Reconocer el mérito de un docente de excelencia, acompañar su desarrollo profesional y evaluar con rigor son compromisos complementarios. El verdadero éxito de este esfuerzo se verá en mejores prácticas de enseñanza y en más oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan”, concluyó la directora ejecutiva de Educa.

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