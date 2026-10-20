La Policía Nacional informó este martes que un joven se entregó voluntariamente tras ser vinculado a un hecho de agresión y despojo de un teléfono celular ocurrido en la avenida República de Colombia, sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.

Ángel Luis Encarnación Hernández se presentó en la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas acompañado de su padre, del presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, y del dirigente comunitario Abel Rojas.

El joven fue recibido por el coronel Diego Pesqueira y posteriormente remitido a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) para los procedimientos correspondientes.

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En un video difundido en redes sociales se observa a una persona agrediendo a otra y despojándola de un teléfono celular, presuntamente utilizando un arma.

Almánzar destacó la disposición del joven de comparecer ante las autoridades y condenó el hecho.

La Policía indicó que el caso será investigado en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias y establecer responsabilidades. También señaló que se garantizarán los derechos del joven y el debido proceso conforme a la ley.

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