Juramentados Antoliano Peralta como ministro de Justicia y Jorge Subero Isa como Consultor Jurídico

El presidente Luis Abinader juramentó este martes a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, durante un acto celebrado en el Salón Embajadores del Palacio Nacional.

Durante el acto, el juramentado ministro de Justicia, Antoliano Peralta agradeció al presidente Abinader la confianza depositada en su persona para asumir responsabilidades clave para la institucionalidad del Estado y expresó su satisfacción de que los trabajos desarrollados desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo continúen bajo la dirección de una figura de reconocida estatura moral como Jorge Subero Isa.

Peralta destacó que el Ministerio de Justicia constituye una pieza fundamental dentro del sistema de separación de poderes en la República Dominicana, al asumir funciones que, conforme a la Constitución y las leyes, corresponden al Poder Ejecutivo y que históricamente estuvieron vinculadas al Poder Judicial.

En sus declaraciones, explicó que el Ministerio de Justicia nació con la República y que, por razones históricas, fue disuelto por última vez durante el período de gobierno conocido como el Triunvirato, por lo que su restablecimiento responde a un anhelo largamente esperado por la sociedad dominicana.

Al referirse a las principales atribuciones de la nueva institución, adelantó que el sistema penitenciario nacional pasará a ser coordinado y supervisado por el Ministerio de Justicia, luego de haber estado de manera irregular bajo la regencia del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la coordinación del sistema de derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del país en esta materia serán responsabilidades directas de ese ministerio.

De igual modo, indicó que el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la coordinación de la defensa del Estado dominicano ante demandas judiciales, mediante la organización de una Oficina de Defensa de la Administración Pública, con el objetivo de enfrentar de manera estructurada los procesos que históricamente han generado importantes pérdidas para el Estado.

Finalmente, Antoliano Peralta agradeció a todos los que han confiado en su gestión y reiteró su reconocimiento al presidente Abinader, al tiempo que, expresó su esperanza de cumplir con las expectativas depositadas en esta nueva etapa institucional.

En tanto, Subero Isa expresó su firme compromiso de contribuir al fortalecimiento de la ética, la honestidad y la prevención del delito desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, tras ser designado por el presidente Abinader, para ocupar esa posición.

Subero Isa manifestó que, dentro de los límites que establecen la ley y los reglamentos, trabajará de manera conjunta con las autoridades correspondientes para que los funcionarios del Poder Ejecutivo actúen conforme a los principios fundamentales de la ética y la transparencia.

Destacó, además que, la prevención debe ser un eje central de la gestión pública, al señalar que “la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia, el país donde menos delincuencia hay no es donde más se sanciona, sino donde no se cometen”.

Asimismo, agradeció al presidente Abinader la confianza depositada en su persona y reconoció la labor de quien le antecede en el cargo, el jurista Antoliano Peralta Romero, a quien definió como un gran funcionario y amigo, resaltando que su experiencia y reputación constituyen un valioso aporte para la administración de justicia desde el Ministerio de Justicia.

Sobre Peralta Romero

Antoliano Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Peralta es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020.

Sobre Subero Isa

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país. Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

