Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tienen previsto conocer este martes el juicio de fondo contra los implicados en el denominado caso Gaviota, proceso en el que el Ministerio Público comenzará la lectura de la acusación formal contra los encartados.

La información fue ofrecida por el abogado Rubén Antonio Amparo, quien indicó que, pese a que el expediente ha enfrentado múltiples retrasos, para la audiencia de hoy está programado el conocimiento de la acusación presentada por el órgano persecutor.

Amparo sostuvo que el proceso se encuentra estancado debido a los recursos e incidentes promovidos por algunas de las partes, acciones que actualmente están siendo notificadas a los involucrados.

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Según explicó, este tipo de recursos son utilizados con frecuencia por las defensas con el propósito de dilatar el avance del proceso y procurar que la acción penal prescriba.

Sobre el caso

La Operación Gaviota fue puesta en marcha en junio de 2024, cuando el Ministerio Público desmanteló una presunta red que habría captado más de RD$ 3,000 millones mediante la empresa Investor Winner, a través de un supuesto esquema fraudulento de inversiones.

De acuerdo con la acusación, la estructura prometía a sus clientes ganancias mensuales de entre un 10 % y un 30 %, rendimientos considerablemente superiores a los habituales en el mercado financiero, con el objetivo de atraer inversionistas y captar recursos económicos.

Como parte de la investigación, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en las provincias La Altagracia, Santo Domingo, Azua y Dajabón, así como en el Distrito Nacional. En los operativos participaron más de cien agentes policiales, fiscales y unidades especializadas.

Durante las intervenciones fueron arrestadas varias personas y ocupadas evidencias que, según el Ministerio Público, vinculan a los imputados con la supuesta estructura delictiva.

Las autoridades sostienen que la red utilizaba plataformas tecnológicas y redes sociales para promocionar inversiones de alta rentabilidad, mecanismo que habría servido para captar fondos de cientos de personas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más