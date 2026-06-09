Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a Francis Yoel Terrero Ramírez, alias "Caco", tras hallarlo culpable de participar en la violación sexual de una adolescente de 16 años junto a otros dos hombres, en un hecho ocurrido en 2025.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Terrero Ramírez actuó en asociación con Jean Carlos Evangelista Montero, conocido como "Yeco", y otro hombre identificado únicamente como "Yankie", quien permanece prófugo. Según el expediente, los implicados indujeron a la adolescente a consumir bebidas alcohólicas y posteriormente abusaron sexualmente de ella.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la menor. Durante el proceso judicial fueron incorporadas evaluaciones psicológicas, pruebas periciales, testimoniales y documentales que respaldaron la acusación.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó la condena y ordenó que Terrero Ramírez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

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Antecedentes

El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por la madre de una adolescente de 16 años por hechos ocurridos el 25 de enero de 2025 en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este. Según el expediente, la menor asistió a una actividad social esa noche y posteriormente fue víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por tres hombres.

El proceso judicial se desarrolló por separado para los imputados. Evangelista Montero fue enviado previamente a prisión preventiva, mientras que Terrero Ramírez fue posteriormente arrestado y llevado a juicio.

Las autoridades mantienen la búsqueda del tercer señalado y continúan las acciones correspondientes dentro del caso.

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