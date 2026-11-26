La investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Berenice Pacheco-Salazar, recibió el Premio a la Trayectoria Investigativa en el Ámbito Educativo por sus estudios sobre la violencia en las escuelas dominicanas, durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).

La distinción fue otorgada en la segunda edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET 2026), en la que también fue reconocido Santiago Gallur Santorun, docente e investigador del INTEC, por su trayectoria y contribuciones a la producción científica nacional.

Pacheco-Salazar fue premiada por su obra "Estar, ser y convivir en la escuela: una mirada profunda a la violencia escolar en República Dominicana", una investigación que examina cómo se manifiestan y reproducen las conductas violentas en los centros educativos públicos.

El estudio recoge las experiencias de estudiantes y docentes mediante una investigación cualitativa desarrollada durante ocho meses en dos escuelas públicas, en la que se identificaron manifestaciones de violencia física y verbal, prácticas disciplinarias violentas y comportamientos normalizados que afectan la convivencia escolar.

La obra también examina las relaciones de poder dentro de las escuelas y plantea la necesidad de transformar las prácticas educativas para fomentar entornos de aprendizaje seguros y respetuosos.

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Una trayectoria dedicada a la investigación educativa

Berenice Pacheco-Salazar, doctora en Educación por la Universidad de Sevilla, cuenta con más de 18 años de trayectoria docente en el INTEC, donde ha desarrollado investigaciones sobre convivencia escolar, prevención de la violencia, derechos humanos y equidad de género.

Además, recibió el título de Doctora Honoris Causa con mención en Educación, Pedagogía y Producción Académica, otorgado por el Instituto Internacional de las Américas para el Desarrollo.

La académica está vinculada al Centro de Estudios de Género del INTEC y dirige la revista científica Ciencia y Educación, dedicada a la divulgación de investigaciones en este ámbito.

Por su trayectoria investigativa, recibió una placa de honor y un incentivo económico de RD$500,000, correspondiente a una de las tres categorías principales del PREIET 2026.

Santiago Gallur también fue reconocido por su trayectoria científica

Durante la ceremonia también fue distinguido Santiago Gallur Santorun, docente del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC, como uno de los cinco investigadores reconocidos por sus contribuciones a la investigación educativa en República Dominicana.

Gallur es doctor en Historia y en Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y ha desarrollado investigaciones sobre educación, comunicación digital, violencia de género y fenómenos sociales.

En el INTEC coordina los doctorados en Ciencias Sociales y en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales, además de contribuir a la formación de investigadores y a la producción de publicaciones científicas.

En 2025 fue incorporado a la Carrera Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), en la categoría de investigador titular, y recibió una designación honoraria de University College London para colaborar en la supervisión de una investigación doctoral.

La ceremonia del PREIET 2026 se celebró el pasado 11 de noviembre, con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del IDEICE, Jesús Andújar Avilés.

En representación del INTEC asistió el director de Investigación, Carlos Sanlley, quien acompañó a los académicos durante la premiación.