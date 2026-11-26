Las autoridades investigan las circunstancias en que fueron encontrados sin vida Ovanny Quezada González, una joven de 26 años, y su hijo de aproximadamente dos años, en un apartamento ubicado en el sector Los Pinos de Los Ríos, en el Distrito Nacional.

El caso, dado a conocer este jueves 26 de noviembre, ha generado preocupación entre familiares y residentes de la comunidad, debido a las condiciones en que habrían sido encontrados los cuerpos y a que todavía no se han determinado las causas de ambas muertes.

Entre las hipótesis que se investigan figuran una posible intoxicación por gas doméstico y la eventual intervención de terceras personas. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Quezada González, también conocida como "Dahiana", era licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, y se desempeñaba como cabo de la Armada de República Dominicana.

Vecinos reportan condiciones inusuales dentro del apartamento

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, dentro del apartamento fueron observados varios elementos que despertaron sospechas entre los residentes.

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Entre ellos mencionaron una cama parcialmente quemada, manchas de sangre en una habitación, objetos fuera de lugar y las cuatro hornillas de una estufa abiertas.

Una persona que tuvo acceso a la vivienda relató que el fuego aparentemente estuvo concentrado en la cama y que no se observaron daños similares en otras áreas del inmueble.

Por su parte, una vecina explicó que comenzó a sospechar que algo ocurría al observar una sustancia oscura debajo de la puerta del apartamento, situación que motivó la alerta para verificar lo sucedido.

La residente también indicó que no escuchó ninguna explosión ni percibió una cantidad considerable de humo.

Estos testimonios forman parte de las versiones conocidas sobre el caso, pero no constituyen conclusiones periciales sobre las circunstancias de las muertes.

Investigan posible intoxicación por gas

Una de las posibilidades señaladas en los reportes preliminares es que la joven y su hijo hayan fallecido como consecuencia de una intoxicación relacionada con gas doméstico, debido a las condiciones reportadas en la estufa del apartamento.

No obstante, las circunstancias descritas por algunos testigos también han generado interrogantes sobre si pudo haber ocurrido algún hecho violento.

Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que permita establecer si se trató de un accidente o de un hecho criminal.

La determinación de las causas dependerá de los levantamientos realizados en la vivienda y de los resultados de los estudios forenses correspondientes.

Consternación entre familiares y vecinos

La muerte de Ovanny Quezada González y su hijo ha provocado consternación entre personas allegadas a la familia y residentes de Los Ríos.

Una vecina describió a la joven como una persona cariñosa y cercana a la comunidad, con cuyos residentes acostumbraba compartir actividades familiares.

También relató que habían transcurrido aproximadamente dos días sin verla, situación que aumentó la preocupación entre quienes vivían en las proximidades.

La joven mantenía vínculos familiares con comunidades de La Puya de Arroyo Hondo y Cristo Rey, donde también se han producido manifestaciones de pesar por lo sucedido.

Mientras avanzan las investigaciones, permanece pendiente establecer qué provocó las muertes de la madre y su hijo y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.