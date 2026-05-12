El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) presentó los resultados de una investigación internacional encabezada por la doctora María Penkova Vassileva, directora del Doctorado en Matemática de la institución, que culminó con el desarrollo de un método iterativo de cuarto orden óptimo para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.

La investigación se desarrolló en el marco de una red de colaboración con la Universitat Politècnica de València, de España, y otras universidades dominicanas.

El estudio, titulado “Familia de Traub generalizada para resolver sistemas no lineales: método óptimo de cuarto orden y análisis dinámico”, fue publicado en la revista científica Mathematics. El trabajo introduce el método Generalized Traub (GTM), una herramienta diseñada para resolver sistemas de ecuaciones no lineales con una estabilidad superior a los modelos utilizados habitualmente en ingeniería y física.

Optimización de cuarto orden

La relevancia de este hallazgo radica en su clasificación como “óptimo”. En análisis numérico, un método se considera óptimo cuando logra el mayor orden de convergencia posible utilizando el mínimo de recursos computacionales.

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El esquema desarrollado por Penkova Vassileva y su equipo internacional responde a la Conjetura de Cordero-Torregrosa, permitiendo resolver sistemas de hasta 1,000 variables con alta precisión y un costo operativo reducido.

María Penkova Vassileva, directora del Doctorado en Matemática del INTEC.

Este avance tiene aplicaciones directas en la optimización de procesos tecnológicos complejos. Según el texto técnico, el método GTM ofrece un balance entre precisión y estabilidad, factores críticos para sistemas que requieren cálculos repetitivos, como el posicionamiento de satélites artificiales o el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial que procesan grandes volúmenes de datos.

El proyecto es resultado de una red de colaboración científica entre el INTEC y la Universitat Politècnica de València, con la participación de investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad APEC (UNAPEC) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

Sobre la doctora Penkova y el Doctorado en Matemática

La doctora María Penkova Vassileva es investigadora en análisis numérico y sistemas no lineales. Actualmente dirige el Doctorado en Matemática del INTEC, programa enfocado en la formación de especialistas orientados a la innovación tecnológica y científica en República Dominicana.

El doctorado, desarrollado en coordinación con tres universidades locales y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), busca fortalecer la investigación matemática en el país para apoyar la competitividad nacional y fomentar el intercambio de conocimiento con expertos internacionales.

Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas

El Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas se celebra cada 12 de mayo para conmemorar el nacimiento de Maryam Mirzakhani, primera mujer en ganar la Medalla Fields, reconocimiento internacional otorgado por descubrimientos sobresalientes en matemáticas.

La fecha busca visibilizar el talento femenino en esta disciplina, romper barreras de género e inspirar a futuras generaciones.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más