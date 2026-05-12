MIVHED autoriza reapertura de plaza china en Herrera tras corrección de fallas estructurales

La dirección de Supervisión de Obras Privadas del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) permitió este lunes la reapertura oficial de la Plaza Ming Sheng, ubicada en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, luego de que el establecimiento cumpliera satisfactoriamente con los correctivos técnicos y estándares de seguridad exigidos por la institución para salvaguardar la integridad de clientes y colaboradores.

La plaza comercial había sido clausurada a finales de 2025, tras una serie de revisiones realizadas por el MIVHED, en las cuales se detectaron vulnerabilidades críticas, incluyendo filtraciones severas, humedad y una sobrecarga excesiva de peso en la losa de techo utilizada inadecuadamente como área de almacenamiento.

Durante la reapertura del centro comercial, el equipo técnico del MIVHED puntualizó que “su prioridad es garantizar que cada espacio público cumpla con las normativas de seguridad. La reapertura de esta plaza es el resultado de un proceso de supervisión responsable, donde se priorizó la vida de los ciudadanos sobre la operatividad comercial”.

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De su lado, usuarios y clientes del centro comercial valoraron la labor del MIVHED, tal es el caso de Sandra Pérez, quien se identificó como madre de familia residente en Herrera y aseguró que antes de la clausura visitaba con frecuencia la tienda y desconocía el peligro al que estaba expuesta.

Compromiso con la seguridad estructural

Durante el periodo de cierre y bajo la supervisión directa del MIVHED, los propietarios del inmueble y sus equipos de especialistas estructuralistas ejecutaron un plan de intervención integral que incluyó un control de carga, sustentado en la reducción y redistribución de los pesos sobre la losa de techo para eliminar el riesgo de fatiga estructural.

Además, realizaron un saneamiento de la estructura mediante tratamiento especializado de áreas afectadas por humedad y la corrección definitiva de filtraciones.

Asimismo, ejecutaron un reforzamiento y sellado con tratamiento de fisuras detectadas, así como la reparación de perforaciones previas en elementos estructurales clave.

El centro también se puso al día con la seguridad industrial mediante el anclaje normativo de los sistemas de almacenamiento metálico para prevenir incidentes.

Verificación y calidad

Tras una inspección de verificación final realizada el pasado 10 de abril de 2026, los técnicos del MIVHED constataron que todas las observaciones fueron subsanadas conforme a los códigos de edificación vigentes.

Con esta acción, la institución reafirma su rol como ente regulador, asegurando que las edificaciones privadas del país operen bajo condiciones de habitabilidad seguras, modernas y confiables, mediante procesos de inspección en los que prime la transparencia y la responsabilidad con la ciudadanía.

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