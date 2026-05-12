República Dominicana estudia modelo de Guatemala para atención integral de migrantes retornados

Con el objetivo de implementar un modelo eficiente de atención a migrantes retornados en la República Dominicana, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, en su calidad de presidenta Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizó una visita técnica a la República de Guatemala los días 11 y 12 de mayo para conocer el modelo integral de atención y protección que el Estado guatemalteco implementa a través del Plan Retorno al Hogar (PRH).

La visita busca identificar políticas exitosas aplicables al territorio dominicano en materia de recepción, atención y reintegración de personas migrantes retornadas.

El intercambio, denominado “Mecanismos de comunicación en materia de retornos: Fortalecimiento de la gobernanza migratoria mediante el intercambio de experiencias sobre recepción y atención integral a personas migrantes retornadas”, permitió compartir la experiencia de Guatemala en la articulación de acciones interinstitucionales orientadas a garantizar una atención humanitaria, digna e integral.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) presentó el funcionamiento del Plan Retorno al Hogar, estrategia que coordina esfuerzos institucionales para brindar protección, asistencia inmediata y procesos de reintegración sostenible a las personas retornadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La delegación dominicana conoció las distintas fases del modelo, desde la atención consular en el exterior hasta los procesos de reintegración comunitaria y acceso a servicios en el país.

Durante la jornada, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que el fenómeno migratorio debe abordarse más allá de la perspectiva de control fronterizo o administrativa.

“Debe ser entendido, sobre todo, como una realidad humana, social, económica y territorial que impacta directamente la estabilidad de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros sistemas de protección social”, expresó.

Asimismo, destacó que desde la República Dominicana se impulsa la construcción de una Propuesta Nacional de Atención Integral y Reintegración de Personas Migrantes Retornadas, inspirada en buenas prácticas regionales y con la intención de convertirse en un modelo articulado dentro del marco del SICA.

Como parte de la agenda de trabajo, se realizaron reuniones técnicas con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX), quienes compartieron mecanismos de atención consular y estrategias de fortalecimiento y modernización de los servicios dirigidos a migrantes.

La delegación también visitó el Centro de Recepción de Retornados (CRR), ubicado en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde conocieron el funcionamiento operativo de la recepción humanitaria, el registro migratorio, la atención médica inmediata y los procesos de derivación según perfiles de vulnerabilidad.

Posteriormente, recorrieron el Centro de Atención y Registro (CAR), en FEGUA, espacio que integra instituciones del Estado, organismos internacionales y representantes del sector privado para brindar atención integral a las personas retornadas.

Durante el recorrido, conocieron servicios relacionados con intermediación laboral, acceso a educación, documentación personal, atención psicosocial y capacitación técnica.

La agenda incluyó además una sesión especializada sobre intermediación, derivación y reintegración sostenible, en la que el IGM presentó acciones orientadas a vincular a las personas retornadas con programas educativos, emprendimientos e iniciativas comunitarias.

Asimismo, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), junto a Swisscontact, socio de implementación del proyecto PERSPECTIVAS, presentó la ruta de inserción de personas migrantes retornadas impulsada por esa iniciativa regional.

“Estos intercambios, que impulsamos a través del Proyecto PERSPECTIVAS, financiado por la Cooperación Alemana a través del Banco de Desarrollo Alemán KfW, permiten fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros del SICA para el desarrollo de políticas sociales integrales y avanzar hacia respuestas más coordinadas, humanas y sostenibles frente a los desafíos de la migración y la reintegración en Centroamérica y República Dominicana”, indicó Ana Leticia Aguilar Theissen, secretaria general de la SISCA.

La actividad contribuyó al fortalecimiento de los esfuerzos regionales promovidos por la SISCA, bajo el liderazgo de la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), ejercida por la República Dominicana a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) durante el primer semestre de 2026, junto a la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM).

La jornada contó además con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La delegación dominicana estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), técnicos del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo, personal del área de Políticas Públicas del GCPS, la Procuraduría General de la República Dominicana, el Ministerio de Trabajo y la SISCA, entre otras instituciones vinculadas a la gestión migratoria y la reintegración social.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la gobernanza migratoria regional y promover el intercambio de experiencias orientadas a garantizar una atención integral, humanitaria y con enfoque de derechos humanos para las personas migrantes retornadas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más