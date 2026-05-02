El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervino de manera urgente un tramo de la carretera Juan Pablo II afectado por deslizamientos de tierra y rocas, en las proximidades de la entrada al Parque Nacional Los Haitises, tras las lluvias registradas en los últimos días.

Deslizamientos afectan tránsito en Majagual

El evento ocurrió en el tramo Majagual, donde la acumulación de material provocó dificultades en la circulación vehicular, obligando a las autoridades a implementar medidas de control para evitar incidentes.

Las lluvias recientes han incidido en la inestabilidad del terreno en esta zona, caracterizada por su cercanía a áreas montañosas y condiciones geográficas vulnerables a este tipo de fenómenos.

Trabajos de limpieza y mitigación

Brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desplegaron equipos pesados para realizar labores de demolición controlada de rocas, así como la remoción del material acumulado en la vía.

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El objetivo de estas acciones es restablecer el tránsito de forma segura en el menor tiempo posible, en una carretera que conecta puntos clave del nordeste del país.

Tránsito restringido y medidas de seguridad

Mientras avanzan los trabajos, el paso vehicular ha sido limitado a un solo carril, con señalización en la zona y supervisión de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Las autoridades han exhortado a los conductores a transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en el área.

Restablecimiento progresivo

De acuerdo con las proyecciones oficiales, se espera que el tránsito quede completamente restablecido al finalizar la tarde, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El incidente pone de relieve la vulnerabilidad de algunas vías ante eventos meteorológicos, en un contexto donde la temporada de lluvias suele generar afectaciones recurrentes en la infraestructura vial del país.