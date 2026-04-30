Un deslizamiento de tierra afectó este jueves el sector Arroyo Hondo, al sur del centro urbano de Santiago, obligando a la Defensa Civil a evacuar a las familias que residían en las viviendas dañadas por los derrumbes.

El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, confirmó que al menos tres familias fueron desalojadas preventivamente debido al riesgo que representa la zona. Los afectados fueron trasladados a casas de familiares.

Arias precisó que no hubo lesionados y desmintió la versión que circuló sobre una persona desaparecida. "No hay ningún desaparecido", aclaró el funcionario tras los derrumbes.

Alerta amarilla en Santiago

El director de la Defensa Civil hizo un llamado a los residentes de Arroyo Hondo y de otras zonas vulnerables a mantenerse atentos a los informes meteorológicos. Santiago se encuentra bajo alerta amarilla, lo que eleva el riesgo de nuevos incidentes relacionados con las lluvias.

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Ante la situación, la Alcaldía de Santiago informó que equipos municipales se sumaron a los operativos junto a la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos local, con el objetivo de prevenir daños a personas en las áreas afectadas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más