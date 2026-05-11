Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos de la educación inclusiva y evaluar los avances de su primer trimestre académico, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebró un encuentro de fortalecimiento institucional con los estudiantes de la Especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación.

La actividad, organizada a través del Área de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro de Estudios de Género (CEG), reunió a profesionales del sistema educativo de las sedes de Santo Domingo y San Francisco de Macorís.

El programa de posgrado cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el acompañamiento del Ministerio de Educación (Minerd).

Durante las palabras de bienvenida, Desiree del Rosario, coordinadora del CEG y coordinadora académica de la especialidad, destacó que la escuela no es un espacio neutral, pues en ella se transmiten valores, expectativas y formas de relacionarse.

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“La educación es uno de los espacios más poderosos para transformar la sociedad, y esa transformación solo puede ser justa, democrática y sostenible cuando incorpora de manera seria, crítica y comprometida la perspectiva de género”, afirmó Del Rosario, tras invitar a los docentes a no ser participantes pasivos, sino sujetos activos en la construcción de una pedagogía que no discrimine ni reproduzca estereotipos.

Integración territorial y sentido de pertenencia

Como parte del encuentro, las y los estudiantes participaron en un proceso de inducción, recorrieron el campus universitario y recibieron orientaciones sobre los servicios de la biblioteca, con el propósito de consolidar su sentido de pertenencia a la comunidad académica.

Al dirigirse a los presentes, la coordinadora académica agradeció al Inafocam por apostar a la cualificación constante del personal docente y al Minerd por comprender que la equidad es “un pilar innegociable” del sistema de enseñanza.

“Invertir en formación en género y políticas de igualdad no es un lujo ni un tema accesorio; es una necesidad urgente para avanzar hacia una educación más justa. No puede hablarse de calidad si hay estudiantes que se sienten excluidos, violentados, invisibilizados o limitados por estereotipos”, concluyó Del Rosario, instando a los especialistas a convertirse en multiplicadores de esta visión en sus respectivos centros educativos y equipos de gestión.

Durante la jornada, las y los estudiantes realizaron un proceso de evaluación del primer trimestre, compartiendo sus valoraciones, experiencias y reflexiones sobre el desarrollo académico alcanzado hasta el momento, así como su compromiso con este proceso formativo de cuatro trimestres.

Asimismo, se destacó que esta especialidad forma parte de la oferta académica en género del INTEC, junto a programas como la Maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación, la Maestría en Género y Desarrollo y la Especialidad en Abordaje Integral de la Violencia, reafirmando el compromiso institucional con la formación especializada y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

Sobre INTEC

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) es una institución dominicana de educación superior privada de interés público, pionera en la formación de profesionales en áreas de ingeniería, ciencias y negocios, con un enfoque constante en la innovación y la excelencia académica.

Sobre Inafocam

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) es un órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, responsable de coordinar y promover la formación, capacitación y actualización del personal del sistema educativo dominicano.

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