El abogado de Santiago Hazim, imputado en el caso de presunto milmillonario fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), desmintió este lunes que su cliente se hubiera suicidado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, como se aseguró insistentemente durante la jornada en las redes sociales y grupos de WhatsApp.

"Llamamos al Sistema Penitenciario, en el que nos confirmaron que el señor Hazim se encuentra en perfecto estado de salud", declaró el jurista Miguel Valerio.

El letrado cuestionó la propagación de la falsa información que atribuyó a personas ávidas de likes y visualizaciones, "sin considerar el daño emocional que ello pudo haber causado a la familia del imputado", subrayó.

Valerio precisó, además, que para disipar cualquier duda se le permitió a Hazim comunicarse telefónicamente con sus familiares, quienes pudieron constatar la falsedad de las versiones

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El abogado aclaró que, por principio, no acostumbra a responder ante noticias falsas, pero que la insiatencia del rumor lo obligó a pronunciarse en esta ocasión.

Acusación y medidas de coerción

Hazim enfrenta cargos junto a otros seis procesados por presuntamente liderar una red criminal que habría desfalcado al Senasa en más de 15 mil 900 millones de pesos.

El magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó el pasaado 30 de abril las medidas de coerción que pesan sobre Hazim y otros seis imputados vinculados al presunto entramado de corrupción que habría perpetrado tal delito.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó así la decisión del 14 de diciembre de 2025, cuando se impuso prisión preventiva de 18 meses a Hazim, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

La próxima revisión obligatoria de las medidas de coerción quedó fijada para el 30 de julio próximo.

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