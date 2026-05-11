La Policía Nacional en Santiago identificó al hombre fallecido cuyo cuerpo fue lanzado a la vía pública la mañana del miércoles 7 de mayo, tras un tiroteo registrado en la comunidad Los Bobotes, en la carretera Don Pedro.
La víctima fatal fue identificada como William Manuel Peña, de 49 años. El otro afectado, Darvin Daniel Batista Cepín, resultó herido por arma de fuego y permanece bajo atención médica con vigilancia policial.
Versión preliminar
Según el informe preliminar de las autoridades, ambas víctimas fueron interceptadas por dos individuos que se desplazaban en motocicleta. Uno de los atacantes abrió fuego en varias ocasiones y despojó al herido de dinero en efectivo antes de darse a la fuga.
"De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas fueron interceptadas por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de los atacantes realizó varios disparos y despojó al herido de dinero en efectivo." — Vocería de la Policía Nacional, Santiago
Operativos en curso
La vocería policial en Santiago informó que se han desplegado operativos de seguimiento para identificar, localizar y capturar a los responsables del hecho. Las autoridades indicaron que las investigaciones se encuentran en estado avanzado.
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