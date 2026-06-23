El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el control migratorio en los hospitales públicos del país, tras ser consultado sobre el protocolo implementado en 33 centros de salud.

Gómez Ramírez, en respuesta al Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH), que entregó este lunes en la sede de Gobierno un documento, más de 1,000 firmas ciudadanas, mediante las cuales solicita al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, la derogación de las políticas migratorias en los hospitales públicos, señaló que la disposición establece que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) verifiquen la documentación de pacientes extranjeros atendidos en esos hospitales. Quienes no cuenten con un estatus migratorio regular reciben asistencia médica y, posteriormente, son sometidos a un proceso de repatriación.

Al referirse a la medida, Gómez Ramírez sostuvo que el control migratorio forma parte del ejercicio soberano del Estado dominicano y que ninguna entidad extranjera tiene facultad para imponer criterios sobre la política migratoria nacional.

"Ningún organismo internacional, ninguna potencia, ningún Estado ni representante de organismos internacionales tiene derecho a reclamar a la República Dominicana lo que tiene que hacer en su control migratorio", afirmó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, señaló que "el control migratorio constituye una expresión inequívoca de la soberanía de un país" y reiteró que las autoridades nacionales deben adoptar las acciones que consideren necesarias para preservar la integridad territorial.

El dirigente indicó que el Instituto Duartiano respalda "de manera categórica" las decisiones de las autoridades en todo lo relacionado con la defensa de la soberanía nacional y el control del territorio.

La implementación del protocolo ha generado reacciones a favor y en contra, mientras distintos sectores nacionales e internacionales observan su impacto tanto en el acceso a los servicios de salud como en la gestión migratoria del país.

Llama a garantizar cupos escolares para estudiantes dominicanos

El Instituto Duartiano exhortó a las familias dominicanas a realizar con anticipación la inscripción de sus hijos en los centros educativos públicos para asegurar su acceso al sistema escolar durante el próximo año lectivo.

Gómez Ramírez expresó preocupación por la alta demanda de espacios en las escuelas públicas y recordó que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución.

En ese sentido, pidió a las instituciones vinculadas al sector educativo coordinar esfuerzos para garantizar que ningún estudiante dominicano quede fuera de las aulas por falta de cupo.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más