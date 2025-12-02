El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) anunció la reanudación del servicio de envío de mercancías con valor mayor a US$ 100 hacia los Estados Unidos, tras la implementación del modelo “Delivered Duty Paid” (DDP), para garantizar operaciones internacionales alineadas a los requerimientos regulatorios del comercio global.

La puesta en marcha de este esquema permite restablecer el flujo postal hacia uno de los destinos más importantes para la diáspora, el comercio electrónico y el sector exportador, luego de las limitaciones generadas por la suspensión del sistema de minimis en los Estados Unidos.

Con esta implementación, Inposdom se suma al grupo de administraciones postales que integran soluciones de cálculo avanzado, pago previo de obligaciones tributarias y estandarización aduanal, garantizando envíos más predecibles, seguros y competitivos.

El modelo “Delivered Duty Paid” (DDP) permite que todos los impuestos, aranceles y tarifas asociadas a una mercancía con valor mayor a US$ 100 sean calculados y liquidados antes de la exportación, directamente en el punto de origen.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta modalidad incorpora un enfoque de costeo integral, evitando cargos inesperados al momento de la entrega y eliminando demoras derivadas de procesos aduanales no anticipados.

Este esquema es beneficioso para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, exportadores no tradicionales y plataformas de venta digital, que requieren previsibilidad de costos y tiempos en sus operaciones internacionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más