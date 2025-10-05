En una primera intervención, los agentes de la DNCD, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), asistidos por unidades caninas, detectaron sustancias narcóticas en una caja de cartón, donde confiscaron siete envases llenos de cocaína líquida, cuyo peso será establecido en las próximas horas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), dijo la DNCD en una nota.

De acuerdo con el manifiesto, los envases fueron enviados, por un individuo con supuesta residencia en la calle José Contreras, sector La Feria, Distrito Nacional, y la recibiría un hombre con presunto domicilio en un edificio de apartamentos Antwerpen, Bélgica.

En un segundo operativo, realizado en el Inposdom, las unidades de la DNCD, apoyados por inspectores, intervinieron un paquete, donde se ocupó un porta planos, conteniendo dentro una porción de cocaína, con un peso preliminar de 385 gramos.

"La caja con el porta documentos fue enviada por un hombre que dice residir en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo Este, y sería recibida por una mujer con domicilio en Poplar, St Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos", agregó la información.

Las autoridades profundizan las investigaciones para arrestar y poner a disposición de la Justicia a los implicados en esta red de tráfico de estupefacientes