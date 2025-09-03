El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) anunció la suspensión temporal de los envíos de paquetes hacia Estados Unidos, debido a la entrada en vigor de la nueva normativa aduanera de ese país que elimina la exención arancelaria conocida como "minimis".

La disposición, vigente desde el 29 de agosto de 2025, establece que todos los paquetes enviados hacia territorio estadounidense estarán sujetos al pago de impuestos y aranceles aduaneros, sin importar su valor declarado.

No obstante, se mantienen exonerados de pago los envíos postales de cartas y documentos, así como los paquetes dirigidos a familiares y amigos identificados como “REGALO” y con un valor de hasta US$ 100.

El Inposdom aclaró que la suspensión afecta únicamente a los envíos de mercancías, mientras se coordinan los nuevos procesos con las autoridades competentes. La institución advirtió además que los tiempos de entrega podrían extenderse por inspecciones adicionales y que cualquier inconsistencia en las declaraciones podría generar la devolución del paquete a su origen.

Finalmente, exhortó a los usuarios a declarar de manera transparente el contenido y valor de sus envíos, y a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir las actualizaciones correspondientes.

