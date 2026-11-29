El presidente Luis Abinader inició la entrega del Bono Navideño 2026, una iniciativa que beneficiará a 2,753,781 dominicanos con un aporte económico destinado a contribuir con los gastos de alimentación de las familias más vulnerables durante las festividades navideñas.

El acto principal se realizó en el Polideportivo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, mientras que la distribución fue puesta en marcha simultáneamente en otros seis puntos del territorio nacional, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y varios funcionarios del Gobierno.

Del total de bonos previstos, 1,433,781 serán entregados mediante transferencias directas a las cuentas de beneficiarios de los programas de Supérate, mientras que 1,320,000 llegarán a otros hogares elegibles a través de tarjetas.

Durante el lanzamiento, Abinader informó que se realizarían transferencias a personas de menores ingresos, especialmente a beneficiarios del programa Aliméntate y otras iniciativas sociales.

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El mandatario destacó que esta ayuda se entrega cada año para respaldar a los sectores que más lo necesitan y contribuir a que puedan celebrar la Navidad con mayor tranquilidad y dignidad.

La distribución marca el inicio formal de “La Brisita Navideña”, estrategia gubernamental que busca apoyar la economía familiar y dinamizar el comercio en los barrios y comunidades del país.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Navideño?

De acuerdo con los criterios establecidos, podrán acceder al beneficio los ciudadanos dominicanos mayores de edad, con cédula de identidad y electoral y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a RD$38,158.

La selección de los hogares se realiza tomando como referencia los datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y su Índice de Calidad de Vida, con el propósito de priorizar a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El Gobierno indicó que la circulación de estos recursos también contribuirá a dinamizar la actividad comercial, incluyendo los cerca de 10,000 establecimientos que integran la Red de Abastecimiento Social (RAS).

La iniciativa fue activada en siete puntos del país, incluyendo Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, donde las autoridades encabezaron jornadas simultáneas de lanzamiento.

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