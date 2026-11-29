El embajador de la República Dominicana en México, Juan Bolívar Díaz, inauguró el sábado 28 de noviembre el stand dominicano en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara 2026), marcando la segunda participación consecutiva del país en uno de los eventos literarios más importantes del mundo.

El espacio dominicano reúne más de 160 títulos de obras literarias nacionales, representados por la Editora del Banco Central, el Archivo General de la Nación, el Centro Bonó, Nuevas Tierras Ediciones, Ediciones Cielo Naranja, Bienetre Editorial y editoriales dominicanas independientes.

Durante el acto de apertura y corte de cinta, el diplomático estuvo acompañado por el primer secretario Samuel Esteban Peña, encargado de los asuntos culturales de la misión diplomática dominicana en México; Aimee Arvelo, editora en jefe de la Editorial Universitaria Bonó, y Keila Báez González, directora de Bienetre Editorial.

Más de 15 escritores dominicanos participan en esta edición de la feria, que se desarrolla del 28 de noviembre al 6 de diciembre, ofreciendo una plataforma para la promoción de la literatura nacional y el intercambio cultural con autores y lectores de diferentes países.

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Como parte de la agenda de actividades, este domingo se realizará una presentación de libros de autores dominicanos en uno de los salones de la feria. Posteriormente, la Embajada dominicana ofrecerá un cóctel en honor a los escritores participantes y a miembros de la comunidad dominicana residente en Guadalajara.

La participación de República Dominicana en la FIL Guadalajara 2026 cuenta con el apoyo del Banco Popular Dominicano y la colaboración del Ministerio de Turismo (MITUR).

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