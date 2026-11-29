El Banco BHD obtuvo por quinto año consecutivo el reconocimiento Campeón de la Economía Femenina 2026, en esta ocasión en la categoría Campeón de Mujeres en el Liderazgo (Women in Leadership Champion), otorgado por la Financial Alliance for Women (FAW).

La distinción reconoce a las instituciones financieras que desarrollan iniciativas con resultados medibles en favor de las mujeres y sus comunidades, así como aquellas que promueven una mayor participación femenina en posiciones de liderazgo.

El BHD es la única entidad bancaria de República Dominicana miembro de esta alianza internacional y la única del país galardonada en esta categoría entre los bancos que forman parte de la organización.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, destacó que el empoderamiento femenino contribuye al fortalecimiento de las familias, las empresas y la economía.

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“Estamos convencidos de que empoderar a las mujeres fortalece a las familias, a las empresas, a las comunidades y a la economía; por eso, somos el banco referente de la mujer dominicana”, expresó Puig, quien consideró que el reconocimiento también representa una responsabilidad para continuar impulsando iniciativas en favor de las mujeres.

Una trayectoria de reconocimientos internacionales

La entidad bancaria ha mantenido una trayectoria de reconocimientos por parte de la Financial Alliance for Women. En 2022 obtuvo el premio Campeón de Mujeres en el Liderazgo, por sus avances en la promoción de mujeres a posiciones directivas superiores y su certificación en equidad de género.

En 2023 recibió la distinción Change Maker Champion, mientras que su presidente, Steven Puig, fue reconocido como Outstanding Contributor por su compromiso con el desarrollo de la economía femenina.

Posteriormente, en 2024 y 2025, el banco fue premiado en la categoría Campeón de Compromiso, por sus aportes al ecosistema de la alianza mediante el intercambio de conocimientos y los programas de mentoría.

Con el galardón de 2026, el BHD vuelve a destacar por sus avances en la representación femenina en los mandos medios y la alta dirección. Según informó la entidad, las mujeres ocupan actualmente el 50 % o más de sus cargos directivos, como parte de sus políticas de inclusión y promoción del talento femenino.

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