El Instituto Politécnico Loyola dejó inaugurada este 22 de abril la vigésimo quinta edición de la Feria Técnica de Creatividad e Innovación Ingenium 2026, que reúne 123 proyectos y estará abierta al público hasta el sábado 25 de abril en el Auditorio Mayor de la institución.

Bajo el lema “Marea STEAM: innovación para un planeta azul”, la feria presenta iniciativas desarrolladas por estudiantes de los niveles primario, secundario y superior, enfocadas en la solución de problemáticas ambientales, especialmente relacionadas con la protección de los océanos y el cambio climático. Además, la muestra incluye proyectos de otras instituciones educativas del país.

En su edición número 25, Ingenium marca un cuarto de siglo como espacio de innovación educativa, evolucionando de una muestra técnica a una plataforma que articula formación académica y soluciones a desafíos reales del entorno.

Estudiantes de Loyola explican sus proyectos

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Sistema generador de suelo para recuperar terrenos degradados

Uno de los proyectos presentados es un sistema generador de suelo diseñado para restaurar terrenos degradados mediante el uso de técnicas ecológicas y herramientas tecnológicas. La propuesta busca detener la pérdida de agua, conservar nutrientes y favorecer el crecimiento de las plantas, contribuyendo a mantener la calidad del suelo a largo plazo.

1 de 2 | Sistema generador de suelo presentado por estudiantes del Instituto Politécnico Loyola durante la Feria Ingenium 2026. Foto tomada por Nestor Piron, 22 de abril de 2026. 2 de 2 | Sistema generador de suelo presentado por estudiantes del Instituto Politécnico Loyola durante la Feria Ingenium 2026. Foto tomada por Nestor Piron, 22 de abril de 2026.

El funcionamiento del sistema se basa en la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo mediante la incorporación de compost y abono orgánico, que aportan nutrientes esenciales y microorganismos beneficiosos. Además, integra hidrogeles que almacenan agua y la liberan gradualmente a través de un sistema de riego por goteo.

El proyecto también incorpora sensores que detectan los niveles de humedad en el suelo; cuando este se encuentra seco, envían una señal que activa un mecanismo alimentado por energía solar para liberar el agua de forma controlada.

Planta híbrida de energía renovable para comunidades rurales

Otra de las iniciativas destacadas es una planta híbrida de energía renovable que combina tres fuentes: solar, eólica e hídrica. El objetivo es ofrecer una alternativa energética más limpia, accesible y sostenible, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a la electricidad es limitado.

1 de 2 | Planta híbrida de energía renovable presentada por estudiantes del Instituto Politécnico Loyola durante la Feria Ingenium 2026. Foto tomada por Nestor Piron, 22 de abril de 2026. 2 de 2 | Planta híbrida de energía renovable presentada por estudiantes del Instituto Politécnico Loyola durante la Feria Ingenium 2026. Foto tomada por Nestor Piron, 22 de abril de 2026.

El prototipo está diseñado para ser implementado en zonas apartadas, permitiendo llevar energía a comunidades con dificultades de acceso a redes eléctricas tradicionales. Además, sus creadores destacan que representa una opción más económica en comparación con plantas convencionales, como las de carbón o generación eléctrica tradicional.

La propuesta busca contribuir al desarrollo de sectores que aún carecen de un suministro energético constante, promoviendo soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades del país.

Loyola apuesta por la formación técnica y la innovación

Durante el acto inaugural, el rector del IPL, P. José Victoriano, S.J., destacó el papel de la educación técnica en el desarrollo del país: “Este es el momento de la educación técnica en la República Dominicana, y Loyola no solo acompaña ese momento: lo lidera”.

El rector cerró con un llamado sobre el impacto de la formación técnica en el país: “Que esta feria inspire. Que abra puertas. Que fortalezca alianzas entre la educación, el sector productivo y el Gobierno. Y que nos recuerde a todos que el desarrollo de la República Dominicana pasa, necesariamente, por la formación integral de su talento técnico”.

Durante el acto también se compartió un mensaje del sacerdote jesuita Roberto Jaramillo: “La innovación más grande no es la que gana premios, sino la que transforma vidas”.

La conferencia estuvo a cargo de la bióloga marina Andrea Valcárcel Abud, quien abordó el papel de la innovación científica en la protección de los ecosistemas marinos.

En representación del estudiantado, Mery Ellen González Rivera afirmó: “Hoy no solo venimos a presentar proyectos; venimos a compartir nuestro aprendizaje, nuestro esfuerzo y nuestra visión de un futuro mejor”.

Ingenium, que se celebra desde el año 2000, alcanza en 2026 sus 25 años como plataforma de innovación educativa, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para el desarrollo de soluciones a problemáticas del entorno.