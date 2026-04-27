El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) informó que realizará 10 ferias de alimentos en diferentes puntos del país con motivo del Mes de las Madres, en un contexto marcado por el aumento del costo de la canasta básica y la presión sobre los ingresos de los hogares.

Un programa que se extiende por más de un mes

Calendario de las ferias

El programa, denominado “Inespre está de Madre”, iniciará el 30 de abril en Santo Domingo Oeste y se extenderá hasta el 7 de junio con actividades en al menos diez demarcaciones.

Según explicó el director de la entidad, David Herrera Díaz, las ferias se trasladarán de manera itinerante por provincias como El Seibo, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan, además de municipios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El esquema contempla jornadas de dos días en cada localidad, con el objetivo de ampliar el alcance territorial de la iniciativa.

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Productos subsidiados en medio de presión inflacionaria

Precios y oferta alimentaria

Durante las ferias, la institución ofrecerá productos básicos a precios por debajo del mercado, incluyendo arroz, pollo, huevos, vegetales y embutidos.

Entre los precios anunciados figuran sacos de arroz de 25 libras a 700 pesos, cartones de huevos a 160 pesos y pollos enteros por unos 200 pesos, cifras que contrastan con los costos habituales en supermercados y colmados.

La institución también informó que, de manera paralela, mantendrá en operación sus bodegas móviles en distintas zonas del país, como parte de su estrategia de distribución.

Entre asistencia social y política de precios

El rol de Inespre en el mercado

Las ferias forman parte de los mecanismos de intervención estatal para mitigar el impacto de la inflación en alimentos, especialmente en sectores vulnerables. Sin embargo, este tipo de iniciativas suele tener un alcance limitado en el tiempo y el territorio, lo que plantea cuestionamientos sobre su sostenibilidad como política pública.

Inespre ha mantenido en los últimos años un rol activo en la venta directa de productos a bajo costo, en un intento por influir en los precios del mercado y facilitar el acceso a alimentos básicos.

Un alivio temporal para los hogares

Aunque las ferias representan una oportunidad de ahorro para muchas familias, su impacto depende de la capacidad logística y la cobertura real en las comunidades.

En medio de un contexto económico donde el costo de vida continúa siendo una preocupación central, estas jornadas se convierten en una alternativa puntual para reducir el gasto alimentario, especialmente en fechas de alto consumo como el Día de las Madres.