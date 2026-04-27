La forma en que Estados Unidos interviene en América Latina y el Caribe ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas. Lo que antes se manifestaba con despliegues militares hoy opera a través de mecanismos más sutiles como sanciones económicas, financiamiento condicionado y presión diplomática.

En 1965, la intervención estadounidense en República Dominicana representó uno de los ejemplos más claros de intervención directa en la región. Durante la Guerra Fría, el objetivo era frenar el avance del comunismo, incluso mediante la presencia de tropas en territorio extranjero.

Hoy, aunque no se perciben invasiones territoriales, la influencia estadounidense no ha desaparecido, sino que se ha transformado en herramientas menos visibles, pero igualmente efectivas.

Mecanismos económicos es la estrategia más utilizada para infringir presión. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial utilizan tácticas como préstamos condicionados, promoción de reformas fiscales, ajustes estructurales y cambios en políticas públicas que impactan directamente en las decisiones internas de los países.

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A esto se suman las sanciones económicas, utilizadas como una forma de presión sin necesidad de intervención militar. Y países como Venezuela y Cuba han sido objeto de restricciones financieras y comerciales que han influido en su estabilidad económica y política.

La Diplomacia también es utilizada para los fines. A través de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos tiene un peso significativo, se emiten resoluciones, se activan mecanismos como la Carta Democrática Interamericana y se realizan misiones de observación electoral que pueden afectar la legitimidad de gobiernos, aislarlos diplomáticamente y abrir la puerta a otras formas de presión internacional.

Mientras que en el siglo XX predominaba la ocupación militar, en el siglo XXI la intervención se basa en el condicionamiento económico, la influencia institucional y la presión internacional.

Aunque las formas han cambiado, persiste la pregunta de si Estados Unidos mantiene sus relaciones con América Latina y el Caribe basándose en la protección de sus propios intereses.

Hoy la región se mueve bajo nuevas reglas. Hay mayor interdependencia económica, algunos países tienen más margen de negociación y muchos acuerdos con organismos internacionales se hacen de forma voluntaria.

Aun así, la influencia no ha desaparecido. Ya no se ve en las calles, pero sigue presente en decisiones económicas, políticas y diplomáticas.

El 27 de abril de 1965, ¿qué pasó?

En el curso de la Revolución de Abril, las fuerzas constitucionalistas que luchaban por el retorno al poder del presidente Juan Bosch resisten el avance de los militares leales al gobierno de facto. Un día después, el 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson ordenaría el desembarco de más de 40,000 marines en suelo dominicano, bajo el pretexto de evitar "una segunda Cuba". La intervención marcó uno de los episodios más dolorosos y debatidos de la historia nacional.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más