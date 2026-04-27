El calendario de feriados en República Dominicana trae un nuevo fin de semana largo iniciando el mes de mayo, debido a el Día Internacional de los Trabajadores. A continuación, un repaso por los feriados que ya se han celebrado en lo que va de 2026 y los que aún restan en el año.

Feriados que ya pasaron en 2026

Hasta la fecha, en el país ya se celebraron los siguientes días feriados:

1 de enero: Año Nuevo (miércoles)

Año Nuevo (miércoles) 6 de enero: Día de los Santos Reyes (lunes, trasladado)

Día de los Santos Reyes (lunes, trasladado) 21 de enero: Día de la Virgen de la Altagracia (miércoles, inamovible)

Día de la Virgen de la Altagracia (miércoles, inamovible) 26 de enero: Natalicio de Juan Pablo Duarte (lunes, trasladado)

Natalicio de Juan Pablo Duarte (lunes, trasladado) 27 y 28 de marzo: Jueves y Viernes Santo (inamovibles)

Próximo feriado: Día del Trabajador

El Día Internacional del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo, cae este año viernes. Sin embargo, en cumplimiento de la Ley 139-97 sobre Movilización de Feriados, el descanso laboral será trasladado al lunes 4 de mayo de 2026.

Esto generará un fin de semana largo, lo que suele incentivar el turismo interno y las actividades recreativas.

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El Ministerio de Trabajo confirmó que la medida aplica para los sectores público y privado.

Feriados que faltan en 2026

Estos son los días festivos que restan en el calendario nacional:

Corpus Christi: jueves 4 de junio (inamovible)

jueves 4 de junio (inamovible) Restauración de la República: viernes 14 de agosto (inamovible)

viernes 14 de agosto (inamovible) Día de las Mercedes: sábado 26 de septiembre (inamovible)

sábado 26 de septiembre (inamovible) Día de la Constitución: viernes 6 de noviembre (se traslada al lunes 9 de noviembre)

viernes 6 de noviembre (se traslada al lunes 9 de noviembre) Navidad: viernes 25 de diciembre (inamovible)

Fines de semana largos que quedan en el año

Además del feriado del Día del Trabajador, el calendario de 2026 contempla otro fin de semana largo:

Lunes 4 de mayo: Día del Trabajador (trasladado)

Día del Trabajador (trasladado) Lunes 9 de noviembre: Día de la Constitución (trasladado)

El resto de los feriados no generará fines de semana extendidos, ya que caen en días laborables intermedios o fines de semana.

Un calendario clave para planificación

El calendario de feriados representa una oportunidad tanto para el descanso de los trabajadores como para la dinamización de sectores como el turismo y el comercio.

Se recomienda a ciudadanos y empleadores mantenerse atentos a las disposiciones del Ministerio de Trabajo, ya que las fechas trasladadas pueden ser ajustadas o aclaradas mediante resoluciones oficiales.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más