Perdidas millonarias dejó un incendio que destruyó múltiples establecimientos comerciales ubicados en el área central del mercado público de San Francisco de Macorís y cuyas causas son investigadas.

El incendio inicio al mediodía del domingo y durante varias horas, unidades del cuerpo de bomberos, al mando del general doctor Luis Elías Esmurdoc Rodríguez, estuvieron combatiéndolo, tratando de evitar su propagación.

Numerosos comercios que operaban en el lugar, quedaron reducidos a cenizas. No se reportaron pérdidas humanas, ya que los establecimientos no se encontraban operaron por ser domingo.

Allí había establecimientos de expendio diversos, como comedores, floristerías, tienda esotérica, entre otros.

Se dijo que varios cilindros de gas pertenecientes a los comedores que operaban estallaron.

Todavía en la mañana de este lunes, no se habían determinados las causas que provocaron el incendio.

El general Luis Elías Esmurdoc Rodríguez, recomendó la demolición del techo y la estructura de la amplia área afectada por el incendio, señalando que se vieron seriamente afectadas por las altas temperaturas de las llamas, además por ser una edificación que data de más de 50 años.

Advirtió que, de no tomarse medidas con la estructura del mercado, la ciudad podría enfrentar una tragedia similar a la del jet set, ocurrida en Santo Domingo.

El incendio del área central del mercado público, ubicado entre las calles Sánchez, Salomé Ureña, avenida Libertad y Castillo, revivió en la población francomacorisana el pedido de la construcción de un nuevo mercado, debido a las condiciones en que opera el actual.

El mercado fue construido en el año 1962 y era denominado “El mercado nuevo”. La construcción fue realizada dado el crecimiento poblacional y motivado a que el anterior mercado que operaba en la calle San Francisco, fue devastado por un incendio.

Con el paso de los años algunos establecimientos fueron levantados, hasta que otro incendio lo destruyó, el día 2 de enero del año 2012.

En ese lugar, fue construida la actual Plaza Juan Pablo Duarte, siendo inaugurada en diciembre del año 2013.