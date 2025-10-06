La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio la licitación pública nacional Ayuntamiento Azua-CCC-LPN-2025-0001, convocada por el Ayuntamiento de Azua para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario regional con planta de valorización, valorada en RD$ 620 millones.

La medida fue adoptada tras un monitoreo preventivo que detectó "violaciones graves" a la Ley 340-06, su Reglamento 416-23 y a los principios de transparencia, proporcionalidad y libre concurrencia.

Entre las irregularidades identificadas figuran la falta de un estudio previo o análisis de viabilidad, la ausencia de criterios claros de adjudicación, una duración contractual de 20 años sin sustento legal y enmiendas fuera de plazo, lo que afecta la validez y trazabilidad del proceso.

La suspensión de oficio ordenada por la DGCP tiene efectos inmediatos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) e incluye la notificación formal al Ayuntamiento de Azua y la publicación en los portales del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El objetivo, según el órgano rector, es preservar la transparencia, la legalidad y el buen uso de los recursos públicos.

El monitoreo preventivo permite a la DGCP revisar los procedimientos de contratación antes de su adjudicación, para verificar el cumplimiento normativo y evitar irregularidades que comprometan fondos del Estado.

De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento 416-23, la DGCP puede suspender un proceso cuando la entidad contratante no subsana oportunamente las observaciones realizadas.

En su comunicado, la DGCP reiteró que el monitoreo preventivo es un instrumento de transparencia orientado a garantizar la buena administración pública, la igualdad de condiciones y la participación equitativa de los oferentes en los procesos de compras y contrataciones.

Acta de suspensión

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más