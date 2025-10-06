El Gabinete de Transporte anunció este martes la implementación, a partir de diciembre próximo, del Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que permitirá a los usuarios abordar las unidades del Metro, la OMSA, los corredores y el teleférico con un solo pasaje.

El sistema será implementado en el Gran Santo Domingo y Santiago, por lo que se está procediendo a dividir estas demarcaciones en varias zonas.

En una primera etapa se abarcará la línea 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los Corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, de acuerdo con un comunicado de Gabinete de Transporte.

Así se anunció durante una reunión del Gabinete de Transporte que coordina el ministro Deligne Ascención.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el encuentro, el vicepresidente de la OMSA, Onésimo González, informó de la incorporación de más autobuses para fortalecer las rutas del Distrito Nacional y Santo Domingo que han presentado niveles de debilidad en el servicio, así como otras acciones que mejoraran considerablemente la calidad y la eficiencia de este transporte, el cual moviliza miles de pasajeros diariamente en el Gran Santo Domingo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más