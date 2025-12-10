Incautan 44,000 cigarrillos de contrabando y detienen indocumentados en la frontera con ayuda de drones militares

El Ejército de República Dominicana (ERD) ha realizado en las últimas horas operaciones en la zona fronteriza, logrando la incautación de un cargamento de cigarrillos extranjeros ingresados ilegalmente al país.

De acuerdo con el ERD, la detección del contrabando fue posible gracias a actividades de inteligencia y patrullaje efectuadas en puntos estratégicos de la frontera.

Asimismo, mediante el uso de drones militares dotados de tecnología avanzada de vigilancia, se logró identificar y detener a varios ciudadanos haitianos sin documentación que buscaban ingresar al territorio dominicano de forma irregular.

En la provincia de Dajabón, personal del ejército apostado en el Puesto de Chequeo La Solitaria interceptó un minibús que transportaba ilegalmente más de 44,000 cigarrillos. Este cargamento, introducido al país mediante contrabando, fue identificado durante una inspección rutinaria realizada como parte de las operaciones de control fronterizo orientadas a combatir el comercio ilícito, según las autoridades militares.

El vehículo Daihatsu Hijet, de color blanco, era conducido por M. O., quien intentó evadir el puesto de control militar y viajaba acompañado por J. P. G. Ambas personas fueron detenidas durante el operativo realizado por el ERD.

Durante la inspección, las autoridades localizaron en el interior del minibús 44,800 unidades de cigarrillos de la marca Capital, de origen extranjero, identificadas como mercancía ilícita. Las personas detenidas, junto con el vehículo y la mercancía decomisada, fueron remitidas a la Fortaleza San Fernando del ERD para los procedimientos legales correspondientes.

Detienen indocumentados en Dajabón

Durante una operación adicional y con el apoyo de las unidades de drones del Ejército de la República Dominicana, se identificó y procedió a la detención de ocho ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en la comunidad de Palo Blanco, provincia Dajabón.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la operación se realizó en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el tráfico ilícito de personas por la frontera dominico-haitiana.

Los migrantes indocumentados, conformados por tres hombres, tres mujeres y dos menores de edad, transitaban por una zona boscosa cuando fueron localizados mediante unidades de drones y posteriormente detenidos por patrullas terrestres del ejército.

Las personas detenidas fueron trasladadas al Décimo Batallón de Infantería, donde se ejecutaron los procedimientos legales correspondientes. La institución militar reitera que, como parte de sus labores, el Ejército de República Dominicana mantiene su compromiso con la protección de las fronteras y el cumplimiento estricto de las legislaciones vigentes en el marco de sus operativos.