La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso comparó el caso de presunta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) con el fraude multimillonario dentro del Banco Intercontinental (Baninter), estafa calculada en unos 55,845 millones de pesos.

Durante una reunión con directivos de medios de comunicación, Reynoso recalcó que en el caso Senasa, investigado bajo la Operación Cobra, se realizó una sobreexposición de procesos médicos para cobrar servicios no prestados, duplicados o inflados.

La acusación, entre otros ilícitos, acusa a los imputados, cuya lista la encabeza el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo Hazim Albainy, de adulterar estados financieros “de manera crónica”; además de distraer recursos públicos," desviando fondos estratégicos" destinados a las Reservas Técnicas de Senasa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La magistrada sostuvo, además, que las actividades ilícitas dentro de la organización habrían puesto en riesgo las vidas de pacientes.

Destacó que será el primer caso que será trabajado con el recién aprobado Código Procesal Penal.

Solicitud de coerción

La audiencia para conocer medidas de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 10 acusados de supuesta corrupción en el Senasa fue aplazada para el jueves 11 de diciembre, debido al "volumen" de supuestas pruebas.

La directora de la Pepca, la magistrada Mirna Ortiz, aseguró a los medios que la Operación Cobra se trata del "operación más grave de corrupción" que se ha presentado hasta el momento.

Ortiz explicó que el desfalco estimado hasta el momento es de 15 mil millones de pesos, incluyendo dos mil millones que fueron pagados como soborno a miembros del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más