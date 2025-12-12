La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan un tiroteo ocurrido la noche del jueves en el barrio Simónico, sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este, que dejó tres personas heridas.

Según reportes preliminares, alrededor de las 7:00 de la noche del jueves dos hombres, aún por identificar, descendieron de una yipeta negra y efectuaron múltiples disparos contra un establecimiento improvisado tipo paletera donde estaban las víctimas.

Los heridos fueron identificados como Joshua, un niño de 10 años, Marie Benítez Rodne de 47 años y María Mercedes Arias Amador de 63 años, quienes fueron trasladados a un centro de salud y reciben atenciones médicas.

En el lugar fueron colectados nueve casquillos calibre .45, un casquillo nueve milimetros y un proyectil impactado, evidencia que será analizada por la Policía Científica.

La investigación incluye el procesamiento de la escena y la búsqueda de cámaras y testigos para identificar a los autores y establecer el móvil del hecho.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía colaborar con cualquier información que aporte a las diligencias sin que hasta ahora se reporten apresamientos relacionados con el incidente.

